Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas

Sanidade da el primer paso para cambiar el modo en que el Sergas contrata a su personal temporal. El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes el nuevo pacto de selección de personal estatutario temporal, un acuerdo suscrito por la Administración sanitaria con CIG, CSIF, CC.OO. y UGT que introduce un giro relevante en la gestión de las listas: la sustitución progresiva de las llamadas telefónicas por un sistema telemático de ofertas y adjudicación automática.

El cambio no será inmediato. La resolución establece que el pacto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOG, aunque los puntos que requieran desarrollo técnico se implantarán de manera progresiva. En concreto, el procedimiento general telemático de contratación deberá iniciar su funcionamiento en un plazo máximo de dos años y podrá arrancar limitado a determinadas categorías, distritos sanitarios o tipos de contrato.

La nueva regulación afecta a las listas temporales que utiliza el Sergas para cubrir vacantes, sustituciones, bajas, vacaciones y otras necesidades de personal en hospitales, centros de salud y dispositivos sanitarios públicos. Hasta que se publiquen las nuevas listas definitivas, seguirán aplicándose las elaboradas con la normativa anterior.

Sistema telemático

El principal cambio es que las ofertas de larga duración y los bloques de vacaciones se comunicarán prioritariamente por medios telemáticos. Los aspirantes podrán acceder a un módulo específico en Fides/expedient-e, visualizar las ofertas disponibles en las listas en las que estén inscritos y ordenarlas por preferencia. Después, el sistema adjudicará automáticamente los nombramientos entre quienes hayan participado, respetando el orden de puntuación en la lista.

Las ofertas deberán incluir datos como la categoría, el tipo de nombramiento, la fecha de adjudicación, el inicio y final previsto del contrato, el turno, el lugar de prestación de servicios y la unidad o servicio de destino. Con ello, Sanidade busca que los profesionales tengan más información antes de aceptar un contrato y que quede trazabilidad de todo el proceso.

El pacto también regula los avisos a los candidatos. Como regla general, las 50 primeras personas disponibles recibirán una comunicación por SMS o correo electrónico con un enlace al módulo telemático. Ese sistema de alertas podrá configurarse o silenciarse. Además, si una oferta no ha sido seleccionada por ningún aspirante, el sistema enviará un segundo aviso una hora antes de la adjudicación.

La adjudicación se realizará de lunes a viernes, entre las 9.01 y las 10.00 horas, con las solicitudes presentadas hasta las 9.00 de ese mismo día. Las ofertas de larga duración y los bloques de vacaciones deberán estar visibles al menos cinco días hábiles antes de la adjudicación, mientras que otros nombramientos de corta duración deberán publicarse, como mínimo, desde las 17.00 horas del día anterior.

Sin penalizaciones

Una de las claves del nuevo modelo es que no elegir una oferta telemática no penalizará al aspirante. La sanción llegará solo si resulta adjudicatario de un nombramiento y después no se incorpora o renuncia sin causa justificada. En ese caso, pasará al final de la lista de su categoría; una segunda renuncia mientras siga vigente la primera penalización supondrá la exclusión de la lista.

El teléfono, sin embargo, no desaparece por completo. El llamamiento telefónico seguirá funcionando como vía subsidiaria cuando, tras la adjudicación telemática, queden contratos sin cubrir y no haya margen para incluirlos en un nuevo ciclo online. También se mantiene para supuestos urgentes, incidencias técnicas, nombramientos de corta duración —los conocidos como “pool”— y plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual.

La resolución introduce además otros cambios de calado en las listas temporales. Entre ellos, una reorganización territorial que da más peso al distrito sanitario, nuevas reglas para licenciados sanitarios de atención hospitalaria, un régimen más detallado de penalizaciones, la posibilidad de prorrogar la permanencia en listas más allá de la edad de jubilación y la incorporación expresa de la exención del requisito de nacionalidad para licenciados y diplomados sanitarios.

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El nuevo pacto sustituye al marco que venía regulando la selección temporal del Sergas, basado principalmente en los acuerdos de 2016 y 2018. Con esta actualización, Sanidade abre una etapa de transición hacia un sistema más digitalizado, aunque el cambio efectivo dependerá del desarrollo técnico de Fides y de su implantación gradual en las distintas categorías y áreas de gestión.