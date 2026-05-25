¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña vuelve a estar lunes en una situación de inestabilidad atmosférica que marca la meteorología en las últimas jornadas, por lo que persistirán las altas temperaturas junto a episodios tormentosos.

Según la predicción meteorológica, para este primer día de la semana se esperan cielos nieblas matinales en el litoral que darán paso a intervalos de nubes y claros, con chubascos débiles durante las primeras horas.

Las temperaturas continuarán sin cambios, por encima de la media para esta época del año, con termómetros que oscilarán en A Coruña entre los 17 y los 29 grados.

El viento soplará en general flojo y con dirección variable, con componente sur en áreas de interior.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

A Coruña 17°C 29°C

Lugo 16°C 31°C

Vigo 19°C 25°C

Ferrol 19°C 31°C

Santiago 19°C 30°C

Pontevedra 18°C 26°C

Ourense 17°C 34°C