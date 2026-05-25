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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Persisten la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas en el comienzo de la semana

Una mujer cruza con un paraguas un paso de peatones en la plaza de Ourense de A Coruña.

Una mujer cruza con un paraguas un paso de peatones en la plaza de Ourense de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña vuelve a estar lunes en una situación de inestabilidad atmosférica que marca la meteorología en las últimas jornadas, por lo que persistirán las altas temperaturas junto a episodios tormentosos.

Según la predicción meteorológica, para este primer día de la semana se esperan cielos nieblas matinales en el litoral que darán paso a intervalos de nubes y claros, con chubascos débiles durante las primeras horas.

Las temperaturas continuarán sin cambios, por encima de la media para esta época del año, con termómetros que oscilarán en A Coruña entre los 17 y los 29 grados.

El viento soplará en general flojo y con dirección variable, con componente sur en áreas de interior.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 17°C 29°C
  • Lugo 16°C 31°C
  • Vigo 19°C 25°C
  • Ferrol 19°C 31°C
  • Santiago 19°C 30°C
  • Pontevedra 18°C 26°C
  • Ourense 17°C 34°C

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