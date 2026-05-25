¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Persisten la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas en el comienzo de la semana
A Coruña vuelve a estar lunes en una situación de inestabilidad atmosférica que marca la meteorología en las últimas jornadas, por lo que persistirán las altas temperaturas junto a episodios tormentosos.
Según la predicción meteorológica, para este primer día de la semana se esperan cielos nieblas matinales en el litoral que darán paso a intervalos de nubes y claros, con chubascos débiles durante las primeras horas.
Las temperaturas continuarán sin cambios, por encima de la media para esta época del año, con termómetros que oscilarán en A Coruña entre los 17 y los 29 grados.
El viento soplará en general flojo y con dirección variable, con componente sur en áreas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17°C 29°C
- Lugo 16°C 31°C
- Vigo 19°C 25°C
- Ferrol 19°C 31°C
- Santiago 19°C 30°C
- Pontevedra 18°C 26°C
- Ourense 17°C 34°C
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