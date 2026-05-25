Vuelven los Bonos Activa Comercio, este año con sorteos en TikTok e Instagram
La Xunta de Galicia destina 2,5 millones de euros para movilizar 8,5 millones en ventas a través de estos descuentos
R. S. C.
Esta semana se activará la primera edición del año de los Bonos Activa Comercio, dotada con un presupuesto de 2,5 millones de euros con los que la Administración autonómica busca movilizar 8,5 millones en ventas.
Igual que otros años, el descuento máximo será de hasta 30 euros por persona: en las compras de entre 20 y 30 euros, el descuento será de 5 euros; en las de entre 30 y 50, de 10; y a partir de ahí, de 15 euros. Cada persona podrá descargar uno, y, aunque no hay límite de usuarios, una vez agotado el crédito los bonos descargados dejarán de ser válidos. Además, estos bonos son incompatibles con cualquier otra ayuda destinada a lamisma actuación subvencionable dentro de una misma compra.
Las bases para los solicitantes se publicarán el martes 26 de mayo de en Diario Oficial de Galicia, y los bonos podrán descargarse a partir del 27 de mayo en la página web www.bonosactivacomercio.gal. En total, este año la Xunta destinará 5 millones de euros a esta campaña.
Como novedad, este año se habilitará un sorteo a través de las cuentas oficiales de la Xunta en TikTok e Instagram, dirigido a los usuarios de los bonos: los participantes podrán ganar 4 bonos de 250 euros cada uno, que tendrá valider de una semana.
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