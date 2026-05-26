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El Gobierno responde a Corgos sobre la reforma de financiación autonómica: «Seguimos esperando la propuesta de la Xunta»

El delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco pide al conselleiro de Facenda que «se ponga a trabajar» y explique cuál es su modelo «con datos y cifras reales»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo. / Europa Press

Mateo Garrido Triñanes

Santiago

Las críticas del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica han levantado ampollas en el Gobierno. Apenas unas horas después de que el miembro del Gobierno gallego asegurase que el modelo diseñado por la exministra Montero laminaba el «principio de igualdad» entre españoles, el delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco, ha afeado que tanto la Xunta como el PP en su conjunto no hayan puesto sobre la mesa una alternativa. «Seguimos esperando a conocer la propuesta de la Xunta», lamentó el delegado en un audio remitido a los medios de comunicación.

Blanco asegura que Galicia «es una de las comunidades más beneficiadas por los criterios de población ajustada con el nuevo modelo de financiación». Estas son aquellas variables correctoras que modifican la asignación en función de factores como el envejecimiento, la dispersión geográfica o la despoblación que modifican e incrementan los costes de la prestación de servicios públicos.

Precisamente, esta mañana, Corgos lamentaba que estos criterios no eran tenidos en cuenta en la reforma promulgada desde Moncloa, algo que Blanco niega rotundamente. «La población ajustada de la comunidad es un 7,6% mayor que la población real», aseguró el delegado.

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El representante del Gobierno lamentó, así, que la Xunta se negase a aceptar «587 millones de euros más al año para Galicia que es lo que proponemos en el Ejecutivo». Por ello, invitó a Corgos y a la Administración autonómica a «ponerse a trabajar» y explicar cuál es su propuesta «con datos y cifras reales». «Asuman la responsabilidad que les corresponde», sentenció.

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