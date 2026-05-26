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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Martes despejado con temperaturas en descenso tras la retirada de la inestabilidad de jornadas anteriores

Vista de la Marina en un día soleado.

Vista de la Marina en un día soleado. / Víctor Echave

RAC

A partir de este martes comienza a retirarse la inestabilidad de jornadas anteriores, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con formación de nieblas costeras en el litoral atlántico por la mañana.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, las temperaturas descenderán y dejarán los termómetros con valores entre los 16 y los 23 grados, mientras que el viento soplará flojo de componente sur.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 23°C
  • Lugo 13°C 30°C
  • Vigo 14°C 24°C
  • Ferrol 16°C 24°C
  • Santiago 17°C 28°C
  • Pontevedra 14°C 24°C
  • Ourense 15°C 33°C.

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