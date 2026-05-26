¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Martes despejado con temperaturas en descenso tras la retirada de la inestabilidad de jornadas anteriores
A partir de este martes comienza a retirarse la inestabilidad de jornadas anteriores, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con formación de nieblas costeras en el litoral atlántico por la mañana.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, las temperaturas descenderán y dejarán los termómetros con valores entre los 16 y los 23 grados, mientras que el viento soplará flojo de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 23°C
- Lugo 13°C 30°C
- Vigo 14°C 24°C
- Ferrol 16°C 24°C
- Santiago 17°C 28°C
- Pontevedra 14°C 24°C
- Ourense 15°C 33°C.
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