¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A partir de este martes comienza a retirarse la inestabilidad de jornadas anteriores, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con formación de nieblas costeras en el litoral atlántico por la mañana.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, las temperaturas descenderán y dejarán los termómetros con valores entre los 16 y los 23 grados, mientras que el viento soplará flojo de componente sur.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

A Coruña 16°C 23°C

Lugo 13°C 30°C

Vigo 14°C 24°C

Ferrol 16°C 24°C

Santiago 17°C 28°C

Pontevedra 14°C 24°C

Ourense 15°C 33°C.