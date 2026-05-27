Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvedro responde con solvencia al cierre de SantiagoGaligrain, el mayor concesionario del puerto exteriorTemplos de la alta perfumería en A CoruñaLuz verde a la propuesta para transferir la AP-9Las tareas de Fernando Soriano en PrimeraEstrella Galicia se expande en Italia
instagramlinkedin

El BNG pedirá elecciones si se demuestra un caso de financiación ilegal en el PSOE

Ana Pontón exige que la política llegue hasta el fondo en los casos de corrupción, sea cual sea el partido implicado, para erradicarla de la vida pública

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. / Europa Press

R. S. C.

Santiago

La líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha aseverado este miércoles que, de demostrarse un caso de financiación ilegal en el Partido Socialista, su formación exigirá un adelanto electoral. Al hilo, ha defendido que «no todos son iguales» y que en Galicia hay una fuerza política como la suya en la que gente «puede confiar».

Al principio de su intervención, la nacionalista ha querido dejar claro que el Bloque «comparte» la indignación que genera ver como «el PSOE y el PP salpican la vida pública con casos de corrupción». Una cuestión que genera una «desazón» comprensible entre la población, ha dicho, reivindicando su formación como una alternativa al panorama político actual.

«Dicho esto», ha continuado, su formación mantiene que «la política tiene que ir hasta el fondo», «caiga quien caiga», para que «esta forma de actuar se erradique de la vida pública porque es un cáncer para la democracia».

«Nosotros ya dijimos hace tiempo cuando empezaron a salir ciertos procesos judiciales, que el BNG tiene una línea roja muy clara, que es que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación irregular del Partido Socialista, como lo tuvo el PP con la Gürtel, la ciudadanía tendría que tomar la palabra y decidir qué futuro quiere», ha sentenciado.

Noticias relacionadas y más

Una posición en la que todavía se mantiene el BNG, «desde la convicción» de que la política «tiene que estar al servicio de la ciudadanía». Si se demuestra, ha zanjado, «exigiremos una convocatoria electoral».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  2. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  3. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  4. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  5. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  6. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  7. Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
  8. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

El BNG pedirá elecciones si se demuestra un caso de financiación ilegal en el PSOE

El BNG pedirá elecciones si se demuestra un caso de financiación ilegal en el PSOE

Suspendidas las quemas agrícolas deste este viernes hasta nuevo aviso

Suspendidas las quemas agrícolas deste este viernes hasta nuevo aviso

Dos candidatos de la UVigo cuestionan el nombramiento de la directora del CGAC

Dos candidatos de la UVigo cuestionan el nombramiento de la directora del CGAC

Sanidade agiliza las altas médicas: se aceptarán todas las propuestas de las mutuas para poner fin a las bajas cuando esté justificado

Sanidade agiliza las altas médicas: se aceptarán todas las propuestas de las mutuas para poner fin a las bajas cuando esté justificado

Una sentencia abre la puerta a abonar nocturnidad y festivos a 5.000 empleados de la Xunta durante las bajas y las vacaciones

Una sentencia abre la puerta a abonar nocturnidad y festivos a 5.000 empleados de la Xunta durante las bajas y las vacaciones

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

El interminable traspaso de la AP-9: una demanda histórica que PP y PSOE defienden en Galicia y bloquean en Madrid

El interminable traspaso de la AP-9: una demanda histórica que PP y PSOE defienden en Galicia y bloquean en Madrid

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Tracking Pixel Contents