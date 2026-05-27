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Bono Activa Comercio 2026: requisitos, descuentos, presupuesto y dónde usar la ayuda de la Xunta en Galicia

Desde el miércoles 27 de mayo ya se pueden descargar y utilizar el saldo

Una joven consulta las instrucciones para activar el Bono Activa Comercio de la Xunta

Una joven consulta las instrucciones para activar el Bono Activa Comercio de la Xunta / BERNABÉ /JAVIER LALIN

RAC

La Xunta de Galicia activa este miércoles 27 de mayo, a partir de las 9.00 horas, la primera edición del año de los Bonos Activa Comercio 2026, una campaña de descuentos destinada a incentivar las compras en el comercio local gallego. Esta nueva convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, con los que la Administración autonómica prevé movilizar alrededor de 8,5 millones de euros en ventas.

Los bonos podrán descargarse a través de la página web oficial www.bonosactivacomercio.gal y estarán disponibles hasta que se agote el crédito previsto para esta primera fase.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar con el Bono Activa Comercio?

Cada persona podrá descargar un único bono, con un descuento máximo acumulado de hasta 30 euros. La rebaja se aplicará en función del importe de cada compra realizada en los establecimientos adheridos al programa.

Los descuentos serán los siguientes:

  • Entre 20 y 30 euros de compra 5 euros de descuento
  • Entre 30 y 50 euros de compra 10 euros de descuento
  • Más de 50 euros de compra 15 euros de descuento

Aunque no habrá un límite cerrado de usuarios, la validez de los bonos dependerá del presupuesto disponible. Es decir, una vez agotado el crédito de la campaña, los bonos descargados dejarán de poder utilizarse.

Requisitos para usar el Bono Activa Comercio 2026

El principal requisito para beneficiarse de esta ayuda es descargar el bono en la web oficial habilitada por la Xunta. Cada usuario podrá obtener uno y utilizarlo en sus compras dentro de los comercios participantes.

Además, estos descuentos serán incompatibles con cualquier otra ayuda destinada a la misma actuación subvencionable dentro de una misma compra. Las bases de la convocatoria se publicarán el martes 26 de mayo en el Diario Oficial de Galicia.

Dónde se puede usar el bono comercio de la Xunta

El Bono Activa Comercio 2026 podrá utilizarse en los establecimientos gallegos adheridos a la campaña. La consulta y descarga de los bonos se realizará desde la web www.bonosactivacomercio.gal, donde también se podrá comprobar la información relativa al programa a los negocios adheridos en los que utilizar los descuentos.

En total, la Xunta destinará este año 5 millones de euros a esta iniciativa de apoyo al comercio de proximidad en Galicia. Una vez agotada la partida, los bonos quedarán sin efecto, independientemente de que se tengan descargados todavía no se haya utilizado el total del importe.

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