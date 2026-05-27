Bono Activa Comercio 2026: requisitos, descuentos, presupuesto y dónde usar la ayuda de la Xunta en Galicia
Desde el miércoles 27 de mayo ya se pueden descargar y utilizar el saldo
La Xunta de Galicia activa este miércoles 27 de mayo, a partir de las 9.00 horas, la primera edición del año de los Bonos Activa Comercio 2026, una campaña de descuentos destinada a incentivar las compras en el comercio local gallego. Esta nueva convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros, con los que la Administración autonómica prevé movilizar alrededor de 8,5 millones de euros en ventas.
Los bonos podrán descargarse a través de la página web oficial www.bonosactivacomercio.gal y estarán disponibles hasta que se agote el crédito previsto para esta primera fase.
¿Cuánto dinero se puede ahorrar con el Bono Activa Comercio?
Cada persona podrá descargar un único bono, con un descuento máximo acumulado de hasta 30 euros. La rebaja se aplicará en función del importe de cada compra realizada en los establecimientos adheridos al programa.
Los descuentos serán los siguientes:
- Entre 20 y 30 euros de compra 5 euros de descuento
- Entre 30 y 50 euros de compra 10 euros de descuento
- Más de 50 euros de compra 15 euros de descuento
Aunque no habrá un límite cerrado de usuarios, la validez de los bonos dependerá del presupuesto disponible. Es decir, una vez agotado el crédito de la campaña, los bonos descargados dejarán de poder utilizarse.
Requisitos para usar el Bono Activa Comercio 2026
El principal requisito para beneficiarse de esta ayuda es descargar el bono en la web oficial habilitada por la Xunta. Cada usuario podrá obtener uno y utilizarlo en sus compras dentro de los comercios participantes.
Además, estos descuentos serán incompatibles con cualquier otra ayuda destinada a la misma actuación subvencionable dentro de una misma compra. Las bases de la convocatoria se publicarán el martes 26 de mayo en el Diario Oficial de Galicia.
Dónde se puede usar el bono comercio de la Xunta
El Bono Activa Comercio 2026 podrá utilizarse en los establecimientos gallegos adheridos a la campaña. La consulta y descarga de los bonos se realizará desde la web www.bonosactivacomercio.gal, donde también se podrá comprobar la información relativa al programa a los negocios adheridos en los que utilizar los descuentos.
En total, la Xunta destinará este año 5 millones de euros a esta iniciativa de apoyo al comercio de proximidad en Galicia. Una vez agotada la partida, los bonos quedarán sin efecto, independientemente de que se tengan descargados todavía no se haya utilizado el total del importe.
Sorteo de bonos de 250 euros en TikTok e Instagram
Como novedad, esta edición incorporará un sorteo a través de las cuentas oficiales de la Xunta en TikTok e Instagram, dirigido a los usuarios de los Bonos Activa Comercio. Los participantes podrán ganar uno de los cuatro bonos de 250 euros previstos, que tendrán una validez de una semana.
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
- El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
- Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
- Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda