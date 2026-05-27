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Detenidos cinco ganaderos gallegos por maltratar a vacas destinadas al matadero

El Seprona acredita siete casos documentados de transporte de animales agónicos y con patologías previas

La Guardia Civil detuvo a un total de ocho implicados en el marco de la Operación Leiteira

Una de las vacas maltratadas, que llegó agonizando al matadero de Burgos.

Una de las vacas maltratadas, que llegó agonizando al matadero de Burgos. / Cedida

Iria D. Pombo

Galicia se sitúa en el centro de la Operación ‘Leiteira’, desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil, que ha puesto a disposición judicial a ocho personas por presuntos delitos de maltrato animal vinculados al transporte de ganado vacuno en condiciones extremas hasta un matadero de Burgos. Entre los implicados figuran cinco ganaderos gallegos, tres en la provincia de Lugo y dos en la de A Coruña. La investigación, iniciada tras la alerta de los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León en enero, apunta a una presunta cadena de negligencias en el manejo y traslado de vacas procedentes de explotaciones lecheras intensivas, muchas de ellas de raza frisona, habitual en el sector lácteo gallego.

Según informó este miércoles la Guardia Civil, los veterinarios detectaron en un matadero de Burgos un transporte en «pésimas condiciones», con cuatro vacas incapaces de bajar del camión debido a su estado físico, una de ellas agonizante. Una inspección más pormenorizada a las instalaciones afloró animales extremadamente descarnados, moribundos y varias reses agrupadas con heridas en espina dorsal y cadera.

Una de las vacas maltratadas.

Una de las vacas maltratadas. / Cedida

Adicionalmente a esta comunicación del Instituto Armado, los colegiados facilitaron otras pruebas que incluían el uso de métodos de manejo prohibidos. El resultado de sus inspecciones registró casos de animales transportados sin compasión, con fracturas abiertas y partos distócicos, con fallos multiorgánicos y en estado de shock. En muchas ocasiones, su situación era irreversible a la llegada al matadero, por lo que los facultativos decretaron el sacrificio de urgencia.

La investigación subsidiaria, llevada a cabo por el Seprona, con claros indicios previos de maltrato animal, constata siete casos documentados y acredita este tipo de conductas desde enero de 2024, además evidenciaron que era frecuente el transporte de animales en estado agónico, caquéxicos, no aptos o con movilidad reducida, con traumatismos en origen, en gestación avanzada o patologías previas que deberían haber invalidado el viaje de larga distancia. «El uso de métodos de manejo prohibidos detectados, son el pilar de una investigación que busca dignificar el trato animal y exigir responsabilidades por un sufrimiento que pudo y debió evitarse», añade la información.

Una de las vacas maltratadas.

Una de las vacas maltratadas. / Cedida

El peso de Galicia en el caso resulta significativo tanto por el número de investigados como por el perfil de las explotaciones analizadas, constituyendo una cadena de decisiones negligentes en diferentes puntos del Estado. Aparte de los cinco implicados en Galicia, la investigación se salda con un detenido en Cantabria, otro en Bizkaia y otro en Portugal.

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Además de las diligencias penales, la Guardia Civil ha tramitado denuncias administrativas por numerosas irregularidades detectadas. La operación ha sido dirigida por el Equipo de Protección a la Naturaleza (Eprona) de Burgos en colaboración con los servicios veterinarios autonómicos, y las actuaciones ya han sido remitidas a los juzgados burgaleses.

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