Galicia busca en sus colmenas abejas con un ADN capaz de frenar a un ácaro que las mata

Galicia quiere encontrar en sus propias colmenas una parte de la solución a uno de los mayores problemas de la apicultura actual: la varroa.

La Asociación Galega de Apicultura, AGA, pondrá en marcha en junio un programa de selección de abeja autóctona gallega con capacidad de resistencia frente a este ácaro parásito que debilita, enferma y puede matar a las abejas, además de transmitir virus como el de las alas deformadas. Es como una pequeña «garrapata» que se les pega, pero algunas han nacido con una capacidad natural para enfrentarla.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de Lugo y busca poner en valor la abeja autóctona gallega no solo como patrimonio apícola, sino también como posible vía para reducir la dependencia de los tratamientos frente a la varroa. Este parásito, presente en buena parte del mundo, se ha convertido en la principal amenaza sanitaria para las colmenas. En Galicia está provocando importantes pérdidas, bien por el daño directo sobre las abejas, bien por los virus que propaga dentro de las colonias.

El objetivo de AGA es rastrear entre las mejores colmenas de sus socios, y también de otros apicultores gallegos interesados, aquellos individuos que manifiesten comportamientos de resistencia natural.

Posibles ejemplares «desapercibidos»

La asociación parte de una premisa clara: en todas las poblaciones de abejas existen ejemplares con algún grado de resistencia, pero si no se testan pasan desapercibidos. Y si no se identifican, no pueden multiplicarse ni extender su genética.

La clave del programa será detectar el denominado carácter VSH, siglas en inglés de sensibilidad higiénica a la varroa. Se trata de un comportamiento por el que las abejas son capaces de detectar cría parasitada y actuar sobre ella, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del ácaro dentro de la colmena.

AGA subraya que no debe confundirse este rasgo con el carácter higiénico general, ya que son comportamientos diferentes y no se evalúan de la misma manera.

La asociación apuesta por este criterio porque, entre los distintos caracteres de resistencia conocidos, es uno de los que se puede medir, testar y transmitir a la descendencia. Además, presenta una heredabilidad media-alta y puede incorporarse a distintas líneas de abejas. La selección no dejará de lado otros rasgos importantes para el manejo apícola, como la mansedumbre, la productividad o la sanidad general de la colmena, pero el eje del trabajo será la resistencia específica frente a la varroa.

«Métodos incorrectos, pueden conducir al resultado contrario»

El veterinario de la Asociación AGA, Gonzalo Calvo, advierte de que aplicar métodos de selección incorrectos puede conducir justo al resultado contrario al buscado. Criterios basados únicamente en los porcentajes de parasitación en abejas adultas o en determinadas características físico-químicas pueden resultar poco fiables o incluso inducir a error, considerando resistentes colmenas que no lo son, o descartando otras que sí podrían aportar esa «genética buena» que ahora se pretende localizar.

Colmena participante en un estudio. / Fdv

Por eso, la campaña tendrá también una dimensión formativa y práctica. AGA quiere que los apicultores sepan cómo testar correctamente sus colmenas, con métodos basados en estudios científicos, para identificar las que realmente expresan resistencia y poder multiplicarlas. La selección podrá realizarse en apiarios de cualquier tamaño, con independencia del número de colmenas presentes, por lo que la participación queda abierta tanto a explotaciones profesionales como a pequeños apicultores.

Campaña de testaje gratuito para socios y apicultores

La asociación iniciará una campaña de testaje gratuito dirigida a sus socios, pero abierta también a otros apicultores de Galicia interesados en colaborar. El propósito final es incorporar esa genética resistente a las poblaciones locales, de modo que Galicia pueda avanzar hacia una apicultura con abeja autóctona más adaptada, más sana y menos dependiente de tratamientos continuados.

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Para AGA, el momento de actuar es ahora. La entidad considera imprescindible empezar cuanto antes a localizar y reproducir estas abejas resistentes para romper el círculo vicioso de tratamientos indiscriminados y pérdidas recurrentes de colmenas. La respuesta, sostienen, puede estar ya en los propios colmenares gallegos. Falta encontrarla, medirla y multiplicarla.