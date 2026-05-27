Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

Galicia llega a la última jornada de adjudicación MIR con 80 plazas todavía vacantes, todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria, según la última actualización vespertina del Ministerio de Sanidad.

La fotografía mejora respecto al corte anterior, cuando aún quedaban 92 puestos por cubrir, pero no altera el diagnóstico de fondo: el problema ya no está repartido entre especialidades ni entre hospitales, sino concentrado de forma exclusiva en la Atención Primaria.

El listado de vacantes remitido por la tarde no recoge huecos pendientes en Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Urgencias ni en otras especialidades hospitalarias. La única especialidad que llega con plazas libres al tramo final es Medicina Familiar y Comunitaria, precisamente la que sostiene la puerta de entrada al sistema sanitario.

Según el listado actualizado de plazas adjudicadas, Galicia suma ya 443 adjudicaciones en Medicina, de las que 127 corresponden a Familia. Al cruzar las plazas cubiertas con las que siguen vacantes, la especialidad alcanza una oferta total de 207 puestos en la comunidad. De ellos, 80 siguen sin adjudicar a falta únicamente de la jornada de mañana, lo que supone que casi cuatro de cada diez plazas de Familia continúan abiertas.

Santiago encabeza las vacantes

El mapa actualizado de plazas pendientes deja a Santiago de Compostela como la unidad con más vacantes de Familia, con 16 puestos todavía libres. Le siguen Lugo, Ourense y Ferrol, con 12 cada una; Pontevedra, con 10; y Povisa, en Vigo, con 9.

En la provincia de Lugo, además de las 12 plazas pendientes en la capital, siguen abiertas 5 en Burela y 3 en Monforte de Lemos, lo que eleva a 20 las vacantes familiares en el conjunto provincial. El área vinculada al CHUVI de Vigo mantiene una única plaza pendiente.

La evolución de la tarde permite identificar dónde se ha reducido la bolsa de vacantes: A Coruña desaparece ya del listado de plazas libres tras cubrir las dos que conservaba; Lugo baja de 16 a 12; Ourense, de 14 a 12; Santiago, de 17 a 16; Pontevedra, de 11 a 10; Burela, de 6 a 5; y Povisa, de 10 a 9. Ferrol y Monforte permanecen sin cambios.

A Coruña y el CHUVI, polos de atracción

La comparación entre plazas adjudicadas y vacantes también permite afinar el diagnóstico. A Coruña queda como el mejor comportamiento relativo entre las unidades de Familia: registra 39 adjudicaciones y ya no aparece en el listado de vacantes. El CHUVI de Vigo mantiene igualmente una posición de mayor atracción, con 26 adjudicaciones y solo una plaza pendiente.

Frente a esos polos, Santiago, Lugo, Ourense, Ferrol, Pontevedra, Povisa, Burela y Monforte concentran la alerta de cara a la última jornada. No se trata, por tanto, de una falta genérica de médicos residentes interesados en Galicia, sino de una desafección muy localizada hacia determinadas plazas de Medicina Familiar y Comunitaria.

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La jornada de mañana será ya la definitiva. Galicia entra en ella con las especialidades hospitalarias resueltas y con una única incógnita abierta: hasta qué punto el último turno de elección será capaz de reducir una bolsa de vacantes que, pese a haber bajado durante la tarde, sigue situada en 80 plazas de Atención Primaria.