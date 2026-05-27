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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Miércoles con aire muy cálido que volverá a dejar los termómetros con valores altos para la época del año

Playa de Riazor

Playa de Riazor / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

Este miércoles A Coruña queda en la influencia de las altas presiones, con una nueva entrada de aire muy cálido desde el sur y con presencia de aire frío en altura.

Con esta situación, según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con formación de nubes de evolución por la tarde.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y en las máximas el ascenso será moderado, quedando en valores muy elevados para la época del año. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 16 y los 30 grados.

El viento soplará flojo del noreste en el litoral norte.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 30°C
  • Lugo 13°C 33°C
  • Vigo 17°C 31°C
  • Ferrol 16°C 31°C
  • Santiago 16°C 31°C
  • Pontevedra 17°C 31°C
  • Ourense 15°C 36°C

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