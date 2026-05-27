¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Miércoles con aire muy cálido que volverá a dejar los termómetros con valores altos para la época del año
Este miércoles A Coruña queda en la influencia de las altas presiones, con una nueva entrada de aire muy cálido desde el sur y con presencia de aire frío en altura.
Con esta situación, según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con formación de nubes de evolución por la tarde.
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y en las máximas el ascenso será moderado, quedando en valores muy elevados para la época del año. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 16 y los 30 grados.
El viento soplará flojo del noreste en el litoral norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 30°C
- Lugo 13°C 33°C
- Vigo 17°C 31°C
- Ferrol 16°C 31°C
- Santiago 16°C 31°C
- Pontevedra 17°C 31°C
- Ourense 15°C 36°C
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