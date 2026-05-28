Colisión frontal en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea: fallece una mujer de 66 años y un varón resulta herido grave
El accidente se produjo en torno a las 13.20 horas de este mediodía en la OU-504
El Correo Gallego
Una conductora de 66 años ha fallecido y un conductor de 46 años ha resultado herido grave en una colisión frontal registrada este jueves en la OU-504, en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea.
Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar a las 13.20 horas en el kilómetro 22.6 de la citada vía. Allí, una mujer de 66 años falleció tras impactar contra un vehículo, cuyo conductor, de 46 años y presunto responsable, resultó herido grave y tuvo que ser evacuado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Hasta el lugar se ha desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que además de la ambulancia movilizó a persoal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense; los Bomberos de O Carballiño, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil de O Carballiño, así como los servicios de mantenimiento de la carretera.
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