Galicia es la quinta comunidad con menos médicos en activo pese a su envejecimiento poblacional

Galicia es la segunda comunidad más envejecida de España, un factor que dispara la demanda de atención sanitaria. Sin embargo, está a la cola en cuanto a médicos. Tiene 490 por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa como la quinta región española con menor tasa, solo por encima de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. En total, en la comunidad autónoma están colegiados 13.374 facultativos en activo, tanto en la pública como en la privada. En solo un año, el número de doctores aumentó en casi 300. Sin embargo, el 35 por ciento de estos profesionales ya supera los 55 años, así que en doce años tendrán opción ya de jubilarse, y en quince, cuando cumplan 70, tendrán que colgar la bata obligatoriamente porque es la edad máxima fijada para retirarse.

Esta es la radiografía que se extrae de la Estadística de Colegiados Sanitarios que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2025. De los casi 17.000 inscritos en los colegios médicos gallegos, casi 3.600 ya están jubilados. Es decir, quedan 13.374 activos, un 2,2 por ciento más que en 2024.

La savia nueva son los menores de 35 años, que representan el 25 por ciento de todos los colegiados: son 3.320. Pero hay 8.317 de más de 55 años, a los que habría que descontar las jubilaciones (3.587). De esta manera, quedarían en activo 4.730, aunque estarían acercándose a la edad para poder retirarse, lo que obligará a buscarles relevo en los próximos años. Estos doctores podrían dejar de trabajar a los 65 años si han cotizado lo suficiente y, de lo contrario, a los 67. Aun así, ante la escasez de profesionales, se permite a los facultativos trabajar hasta los 70 y la Consellería de Sanidade ha reclamado al Gobierno que amplíe aún más este margen.

Déficit

El problema en el Sergas está en el déficit que existe de médicos, sobre todo en algunas especialidades como Medicina de Familia o Pediatría y que está sobrecargando las consultas. Las plazas MIR se han ido ampliando, pero los residentes tardan cuatro años en formarse y no todos se quedan en Galicia.

No hay médicos en paro y Sanidade apenas tiene facultativos a los que recurrir en las listas de contratación para cubrir vacantes. Según los datos del INE por cada 100.000 habitantes hay 490 facultativos no jubilados, por debajo de la media nacional que se sitúa en 520. A la cola está Castilla-La Mancha (405), seguida de Andalucía (465) , Comunidad Valenciana (475), La Rioja (478) y Galicia. Por el contrario, las comunidades que tienen más doctores en relación a su población son Madrid (647), Cantabria (576) y País Vasco (574).

Esto contrasta con el hecho de que la comunidad gallega es la segunda que tiene mayor proporción de mayores de 65 años, solo por detrás de Asturias, autonomía que, sin embargo, tiene un 15 por ciento más de médicos por habitante que Galicia.

Otras profesiones sanitarias

Pero los médicos no son las únicas profesiones en las que Galicia tiene menos recursos que la media. En enfermería, la situación es incluso peor. La comunidad gallega tiene solo 533 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Es la segunda peor tasa de España, solo por delante de Murcia (523). En total, la sanidad gallega dispone de 14.500 profesionales en activo, según la estadística del INE.

Y los crecientes problemas de salud mental están también saturando las consultas. Se necesitan cada vez más psicólogos, pero Galicia también está en la cola. Tiene 70 por cada 100.000 habitantes, situándose así como la quinta con peor tasa, solo por delante de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Por el contrario, en cuanto a dentistas, Galicia está bien situada. Con 88 por cada 100.000 gallegos, la comunidad se convierte en la segunda con mejor tasa, empatada con Murcia y solo por detrás de Madrid.