Pontón lamenta que la corrupción «del PP y del PSOE» hace que «no se hable» de problemas como «la crisis de la vivienda»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado este jueves que la corrupción, «tanto del PP como del PSOE», hace que «no se hable» de otras problemáticas como «la crisis de la vivienda que padecen miles de personas».

A preguntas de los medios este jueves en el barrio compostelano de Salgueiriños, la líder nacionalista ha defendido que el BNG es «una fuerza política seria y honesta» y que, ha insistido, no tiene «ningún condenado por corrupción».

En este contexto, y después de las últimas causas abiertas alrededor del Partido Socialista, Pontón ha remarcado que en estos momentos «si alguien comete alguna ilegalidad, la justicia debe actuar». «Pero la ciudadanía quiere que demos soluciones a sus problemas y si hablamos de corrupción no hablamos de la crisis de la vivienda que padecen miles de personas», ha censurado.

En esta línea, ha reivindicado que el BNG «se preocupa» de los problemas de la ciudadanía, apuntando que tienen «propuestas» y señalando la importancia de «trasladar que hay alternativas» para «mejorar sus vidas».

En otro orden de cosas, la líder nacionalista ha anunciado que su grupo volverá a llevar al Parlamento propuestas para facilitar el acceso a la vivienda con medidas entre las que destaca «la protección permanente de toda la vivienda protegida» para evitar así «precios imposibles».

Al respecto, desde el BNG insisten en garantizar que las viviendas públicas tengan este tipo de protección porque actualmente «en nuestro país un promotor puede recibir hasta 40.000 euros» para la construcción de un inmueble que «en quince años puede estar en el mercado a precios imposibles para la mayoría.

Por ello, además también creen urgente que la Xunta compre toda la vivienda protegida que se ponga a la venta ya que en los últimos años Galicia ya perdió 7.000 pisos protegidos que pasaron al mercado a precio libre.

De todos ellos, «la Xunta decidió que no se compraba ninguna porque el PP no cree en políticas públicas de vivienda» y además prefirió «dejar abandonada a la gente de este país», ha asegurado Pontón.

Ante el riesgo de perder otras 35.000 viviendas públicas en los próximos años, la nacionalista ha insistido en que «es urgente que cambie esta dinámica». «Esto garantizaría que la gente pudiese tener opciones reales de acceder a una vivienda», ha sostenido.

Por último, ha defendido un plan de compra masiva de 4.000 viviendas para alquiler en cinco años en una Galicia en la que existen 90.000 pisos vacíos solo en las ciudades. Esta opción de compra de vivienda, a su juicio, permitirá poner «a disposición de la ciudadanía» estos recursos «mucho más rápido» y de forma «más económica» que la construcción de nueva vivienda anunciada por el Gobierno gallego.