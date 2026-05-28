Revolución en la aviación
El vuelo Santiago-Nueva York abre la «batalla del Atlántico» con un récord internacional: es el más largo con ese tipo de avión
Los más de 5.300 kilómetros en el 737 Max 8 entre Ewark y Nueva York quedan solo por detrás de una ruta nacional con Alaska
La mayor autonomía de los aviones de un solo pasillo está permitiendo abrir este tipo de rutas en Canarias, Oporto y Nantes
Víctor P. Currás
Hito histórico para la conectividad de Galicia y la aviación mundial. El primer vuelo entre Nueva York y Santiago de Compostela operado por United Airlines este jueves 27 de mayo no solo recuperó la actividad en el aeropuerto de Lavacolla después de 35 días de obras en su pista de aterrizaje. Las seis horas exactas de vuelo y los 5.328 kilómetros entre los aeródromos de Newark y Lavacolla suponen un nuevo récord en una ruta internacional con el Boeing 737 MAX 8 , el empleado para «cruzar el charco» y devolver los destinos intercontinentales casi tres décadas después a la terminal compostelana.
La compañía americana es la mayor operadora a nivel global de este tipo de aeronaves, con 123 del MAX 8 y otros 152 en el MAX 9. A ellos se sumarán otras 167 ya encargadas del MAX 10 —uno de los modelos más polémicos de Boeing— que le permitirán no solo reforzar la conectividad interna de Estados Unidos, sino tomar partido en la «Batalla del Atlántico» que comienza a librarse en los cielos.
El desarrollo de motores más eficientes ha permitido que los vuelos entre Europa y Norteamérica no se limiten a los aviones de fuselaje ancho o wide body como los A330 y A350 utilizados de Airbus, los 777 y 787 o los icónicos 747 que solo mantiene Lufthansa en operación. Así, aerolíneas como TAP Portugal y Aer Lingus han conseguido una nutrida red de destinos desde Lisboa y Dublín a la Costa Este con aeronaves de menor capacidad pero también menores costes. Este modelo ha sido replicado por Iberia con los A321XLR, lo que le ha permitido abrir nuevas conexiones o extenderlas a lo largo del año, pagando únicamente el peaje de sufrir un vuelo de entre cinco y seis horas en un avión de pasillo único.
De Canarias a Bretaña
Del otro lado del océano, United Airlines, Westjet o Air Canada también ha comenzado a explotar estas conexiones gracias a la nueva generación de modelos de Boeing. Las canadienses ya los utiliza a Bruselas y Londres-Heathrow o Barcelona, mientras que la estadounidense ha puesto su foco en los mercados vacacionales del Atlántico Norte. Desde Newark ha fijado sus primeras rutas directas a Glasgow (5.179 km), Madeira (5.100) y Ponta Delgada (4.133) además de la de Santiago, que deja la plusmarca en 5.311 kilómetros en línea recta, aunque la cifra aumenta para aprovechar las corrientes de aire.
De esta forma la ruta desde Lavacolla supera los 3.999 kilómetros a Bogotá a New Jersey o los 3.798 de Houston a Quito. En toda la red de United, solamente un vuelo nacional con estas aeronaves es más largo: el de Newark a Anchorage, principal puertada de entrada a Alaska. Sus 5.406 kilómetros cuentan con un vuelo diario por sentido que necesita 7 horas y 44 minutos. Se espera que a medidas que aumenten las entregas de los Boeing MAX y los A321XLR —éste último dispone de aún más autonomía— proliferen las rutas de este tipo a ambos lados del Atlántico, reduciendo los precios y la dependencia de los grandes hubs como Madrid, París o Londres.
Entre las ciudades de Europa Occidental que han comenzado a disfrutar de estos vuelos está Nantes, que tendrá hasta tres rutas directas con Quebec y Montreal este verano gracias a su privilegiada posición geográfica. Por el contrario, otros destinos como Bilbao que también tienen vuelos directos, todavía los hacen con los 757, más antiguos y menos eficientes que los modelos utilizados para Santiago.
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