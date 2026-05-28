La Xunta amplía el plazo para solicitar ayudas para movilizar viviendas vacías

En plena crisis habitacional Galicia tiene medio millón de viviendas vacías. La Xunta puso en marcha ya varios programas para intentar movilizar estos inmuebles pero terminaron fracasando. El último intento ha sido el plan Fogar Vivo con el que se conceden ayudas para reformas y para contratar seguros a particulares y empresas que pongan en alquiler pisos que lleven más de tres meses deshabitados, siempre que lo hagan a un precio asequible. En 2024 con un presupuesto modesto de 1,3 millones consiguió agotar crédito y la Consellería de Vivenda decidió aumentar la cuantía hasta los 2,8 millones. Pero este año a punto de finalizar el plazo para solicitar las subvenciones no han logrado gastar todos los fondos.

Las ayudas para reformas sí se agotaron, pero no las habilitadas para costear los seguros, por lo que se aumenta hasta el 15 de julio el periodo para presentar más solicitudes.

La cuantía máxima de estas subvenciones es de 16.000 euros por vivienda, de los que 11.000 irán dirigidos a sufragar las obras de rehabilitación. Se darán además 2.000 euros adicionales para obras cuando los inquilinos no superen los 36 años o sean familias con hijos menores a cargo o con personas dependientes.

Además, se darán hasta 3.000 euros a los propietarios para sufragar los seguros de impagos y daños en el hogar durante los cinco primeros años de contrato, un incentivo con el que se pretende reforzar la seguridad de los propietarios y animarlos a ofertar sus viviendas en alquiler.

La convocatoria para solicitar estas subvenciones se publicó a finales del pasado mes de febrero y se dio de plazo hasta el 3 de junio o hasta que se agote el presupuesto. Las ayudas se conceden por concurrencia no competitiva, es decir, en el orden que vayan entrando.

«Cerca de finalizar el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria, el número de solicitudes presentadas hasta la fecha pra las ayudas para la contratación de seguros por impago de rentas o daños en el hogar no agotan el crédito presupuestario previsto», explica la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia. Sí se consumieron ya los fondos para adecuar y reparar las viviendas, por lo que, en este caso, no se necesita ampliar el plazo para solicitar subvenciones.

La condición que deberán cumplir los propietarios que se beneficien de estas ayudas es que el precio de alquiler no supere unos topes que dependerán de la zona en la que se ubique el piso. En este caso, hay una novedad este año, pues las ciudades de Ferrol, Lugo y Ourense pasan al área 1, junto a Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago, donde el límite de renta es de 700 euros. El año pasado estaba en la zona 2, con un máximo de 650 euros mensuales. En los concellos más pequeños el umbral se fija en 450 euros.