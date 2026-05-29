La AEMET avisa: Galicia, primera en ver el eclipse total de sol... si las nubes lo permiten

A Coruña será la primera ciudad de España que podrá observar eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Sin embargo, una pregunta emerge: ¿Estará el cielo despejado ese día? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tratado de dar respuesta a esta pregunta con un análisis del comportamiento en los últimos quince años y, a tenor de los resultados, la comunidad parte con una desventaja estadística. De hecho, el litoral norte gallego se sitúa entre las zonas de España con mayor frecuencia de nubosidad durante la fecha y hora en las que se producirá el fenómeno astronómico.

Según el análisis del organismo estatal, la probabilidad de registrar cielos poco nubosos o despejados en el norte de Galicia que permitan otear el eclipse en su plenitud se mueve entre el 30% y el 50%, los valores más bajos del mapa elaborado por la Aemet junto con el resto de comunidades de la cornisa cantábrica: Asturias, Cantabria y el País Vasco.

La agencia meteorológica insiste, sin embargo, en que no se trata de una previsión del tiempo para el 12 de agosto, sino de un análisis del comportamiento habitual de la nubosidad en esas fechas a partir de datos históricos de los últimos años. «La información no predice qué ocurrirá el día del eclipse», reitera la Aemet en su blog. El objetivo es identificar qué zonas suelen tener mejores condiciones de visibilidad a mediados de agosto durante las últimas horas de la tarde.

Cabe recordar que, el eclipse total de sol cruzará la península ibérica de noroeste a sudeste, siendo el primer eclipse total visible desde España en más de un siglo. Sin embargo, en el caso gallego, la nubosidad típica del verano juega en contra. La Aemet sitúa a la comunidad en el área con mayor frecuencia de cielos cubiertos o parcialmente nubosos.

El sur peninsular tendrá más opciones de ver el eclipse

Mientras el norte aparece como la zona más desfavorable, la mitad sur peninsular concentra las mayores probabilidades de cielos despejados, aunque parte de esos territorios quedan fuera de la franja de totalidad del eclipse.

El interior peninsular presenta una situación intermedia. Comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o áreas del valle del Ebro registran frecuencias de entre el 50% y el 70% de cielos despejados o poco nubosos en las fechas analizadas.

La Aemet explica que en esas zonas el verano suele ser más estable, aunque pueden desarrollarse nubes de evolución durante la tarde.

Cómo se hizo el estudio de la nubosidad

Para elaborar el análisis, la Agencia Estatal de Meteorología utilizó la base de datos ERA5, desarrollada por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Ese sistema reconstruye las condiciones atmosféricas del pasado a partir de observaciones reales tomadas por estaciones meteorológicas, satélites, barcos, aviones o globos sonda.

El estudio se centró en los días 11, 12 y 13 de agosto entre las 17.00 y las 20.00 horas UTC, la franja horaria en la que tendrá lugar el eclipse.

La Aemet reconoce además que las nubes son uno de los fenómenos atmosféricos más difíciles de representar con precisión. Por ese motivo, corrigió los datos históricos con observaciones obtenidas desde satélite mediante el producto Cloud Mask (CMA), utilizado para estimar la nubosidad real. Con esa combinación de modelos y observaciones, el organismo elaboró una estadística corregida para el periodo 2010-2025.

Cuándo se sabrá realmente si podrá verse el eclipse en Galicia

La Aemet recuerda que todavía faltan más de dos meses para el eclipse y que las previsiones fiables sobre nubosidad no podrán hacerse hasta pocos días antes del fenómeno.

Aun así, el análisis histórico permite dibujar una tendencia: Galicia, especialmente su litoral norte, figura entre las zonas españolas donde las nubes tienen más opciones de dificultar la observación del eclipse total de sol del 12 de agosto.