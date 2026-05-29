¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

A Coruña contará este viernes predominio de la influencia anticiclónica, por lo que MeteoGalicia predice una jornada en la que las nieblas costeras estarán muy presentes en el litoral en la primera mitad del día y se retirarán en las horas centrales para dar paso a nubosidad de tipo medio y alto. Las temperaturas sufrirán un descenso entre ligero y moderado, con termómetros que oscilarán entre los 17 y los 22 grados, mientras que los vientos soplarán del norte-noreste, flojos en general, con intervalos de moderado en el litoral.

Ya el sábado, amanecerá con muchas nubes que se irán retirando para alternar con periodos de nubes y claros. Las temperaturas irán en ligero descenso, con termómetros que se moverán entre los 16 y los 21 grados, en valores normales respecto a la época del año.

El domingo, el cielo alternará periodos con nubes y claros y otros cielos poco nublados o despejados, especialmente en la primera mitad del día. Los termómetros marcarán valores máximos de 22 grados y las mínimas descenderán hasta los 15.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: