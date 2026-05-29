Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El peso de la investigación en la UDCReacciones a las nuevas multas en las playasUn viaje desde Argentina por el ascenso del DéporProgramación de actos por el ascenso el domingoAcuerdo para el primer convenio estatal del textilLa prevención en Atención Primaria
instagramlinkedin

Función pública

La Xunta ensaya con 150 plazas de informática el nuevo concurso permanente para funcionarios

El proceso servirá como proyecto piloto antes de extender a toda la Administración gallega un modelo de traslados más ágil, continuo y previsible

Un empleado público entrando en la Xunta.

Un empleado público entrando en la Xunta. / Xoán Álvarez

R.S.

Santiago

La Xunta de Galicia dará el primer paso para implantar un nuevo modelo de movilidad interna entre los funcionarios autonómicos. La Consellería de Facenda e Administración Pública convocará un concurso de traslados para las escalas de informática que funcionará como experiencia piloto del futuro sistema de concurso abierto y permanente en la Administración general de la comunidad.

El proceso incluye un total de 150 puestos de las escalas de informática y permitirá probar la nueva herramienta informática diseñada para gestionar este tipo de convocatorias. El objetivo de la Xunta es detectar posibles ajustes técnicos antes de extender el modelo al conjunto de la Administración autonómica.

Según la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, podrán participar en el concurso las personas pertenecientes a estas escalas que se encuentren en servicio activo y lleven al menos dos años desempeñando un puesto con carácter definitivo. También podrán optar otros funcionarios que estén en una situación administrativa distinta, siempre que la normativa aplicable les permita concurrir a un concurso de traslados.

Cuerpos

La convocatoria afecta a puestos de la escala superior de sistemas y tecnologías de la información, del cuerpo de gestión en la escala de gestión de sistemas y tecnologías de la información, y del cuerpo administrativo en la escala de técnico especialista en tecnologías y sistemas de la información.

La Administración autonómica plantea este concurso como un banco de pruebas para validar un sistema que permita una gestión más continua y eficaz de las vacantes. La idea es superar progresivamente el actual esquema basado en convocatorias aisladas y avanzar hacia un modelo en el que la movilidad ordinaria del personal funcionario pueda articularse de forma recurrente, previsible y más adaptada a las necesidades de la organización.

Facenda sostiene que se trata de un cambio de fondo en la provisión de puestos de trabajo dentro de la Administración gallega. Una vez desarrollada la experiencia piloto y evaluados sus resultados, la Xunta prevé convocar un concurso abierto y permanente en la Administración general de la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Antes de su implantación general, el Gobierno gallego negociará con las organizaciones sindicales las bases del nuevo modelo. La Xunta asegura que en ese proceso se tendrán en cuenta las aportaciones de los representantes del personal empleado público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  2. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  3. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  4. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  5. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  6. Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
  7. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda
  8. Por qué Galicia lidera los atropellos: casi uno de cada cuatro muertos en carretera es peatón

La Xunta ensaya con 150 plazas de informática el nuevo concurso permanente para funcionarios

La Xunta ensaya con 150 plazas de informática el nuevo concurso permanente para funcionarios

La doctora en Física e investigadora del CiMUS Yolanda Prezado, distinguida con el premio María Josefa Wonenburger

La doctora en Física e investigadora del CiMUS Yolanda Prezado, distinguida con el premio María Josefa Wonenburger

La justicia tramitó el pasado año más de 1.600 casos de impago de alquileres en Galicia

La justicia tramitó el pasado año más de 1.600 casos de impago de alquileres en Galicia

Las redes sociales enredan a los niños gallegos: con 10 y 11 años ya están suscritos en al menos tres plataformas

Las redes sociales enredan a los niños gallegos: con 10 y 11 años ya están suscritos en al menos tres plataformas

¿Educación afectivo-sexual? No basta, los adolescentes gallegos piden más

¿Educación afectivo-sexual? No basta, los adolescentes gallegos piden más

«Tengo ganas de desconectar, pero no sé cómo»: crecer entre bulos, pantallas infinitas y odio

«Tengo ganas de desconectar, pero no sé cómo»: crecer entre bulos, pantallas infinitas y odio

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

El precio de la vivienda en Galicia se dispara y las ventas se hunden: apenas 80 cada día

El precio de la vivienda en Galicia se dispara y las ventas se hunden: apenas 80 cada día
Tracking Pixel Contents