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Las autoescuelas gallegas advierten: un calzado abierto puede colarse bajo el freno

Los profesores de futuros conductores avisan de los riesgos al volante de una vestimenta y calzado inadecuados

Conducir sin camiseta puede hacer que el cinturón cause lesiones más graves en un impacto.

El bañador mojado o una toalla en el asiento favorecen el "efecto submarino", aumentando el riesgo de lesiones en piernas y cadera

Un profesor de autoescuela durtante una clase.

Un profesor de autoescuela durtante una clase. / L. O.

R. Prieto

A Coruña

Seguridad al volante por encima de la vestimenta playera. Desde la Federación Gallega de Autoescuelas, su presidente, Pablo Pérez Mayobre, recuerda que la normativa de Tráfico no menciona prendas concretas con las que no se puede conducir, pero sí exige que el conductor mantenga el control del vehículo en todo momento. Por eso, explica que, durante la formación de futuros conductores, en las autoescuelas se insiste en que “la vestimenta y el calzado adecuados influyen porque pueden provocar accidentes”.

Pérez Mayobre señala que las chanclas son el ejemplo más habitual en verano y advierte de que para conducir debe usarse un calzado que permita accionar los pedales con seguridad, y eso excluye cualquier zapato que pueda soltarse. “Ya no solo una chancla, un zueco que no está cerrado por detrás puede escurrirse y meterse debajo del pedal del freno”, explica, por lo que también impediría frenar correctamente y “podría provocar un accidente”. Más que aumentar la distancia de frenado, apunta, el riesgo real es que el conductor ni siquiera pueda iniciarlo.

Riesgos

Ante los riesgos que conlleva, recomienda optar por un calzado cerrado y, si se quiere usar otro tipo de zapato al llegar al destino, “llevar un calzado para conducir y el otro en el maletero”.

La ropa también importa. Conducir sin camiseta puede hacer que el cinturón actúe directamente sobre la piel en caso de impacto. Aunque el cinturón siempre es la opción más segura, Pérez Mayobre recuerda que “sin camiseta, el cinturón puede provocar lesiones”.

El bañador mojado o la costumbre de colocar una toalla en el asiento tampoco son inocuos. Según explica, pueden favorecer el llamado “efecto submarino”, un deslizamiento del cuerpo por debajo del cinturón durante un choque que puede causar “graves lesiones en piernas y cadera”.

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Por eso, desde las autoescuelas recuerdan que la elección de ropa y calzado no es un detalle menor: forma parte del control del vehículo y de la protección del conductor en caso de accidente. Más allá del look playero, es una cuestión de seguridad.

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