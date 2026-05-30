'Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros

El verano desata la relajación… también al volante. Y más aún cuando uno vuelve de Bastiagueiro con las chanclas llenas de arena, sale de Samil sin camiseta por el intenso calor o regresa de As Catedrais todavía con el bañador mojado y una toalla sobre el asiento. Sandalias que resbalan, toallas húmedas que se deslizan y torsos desnudos que restan control y que, en caso de frenazo, pueden causar lesiones o, peor todavía, provocar un desenlace fatal. El look playero entraña un riesgo que las patrullas de la Guardia Civil conocen bien.

En Galicia, los agentes de Tráfico no realizan operativos específicos para vigilar la vestimenta. Sin embargo, si detectan maniobras torpes, zigzagueos o despistes derivados del uso de sandalias, el conductor será sancionado por conducción negligente. La multa a la que se enfrenta: 80 euros en el caso del calzado inadecuado y hasta 200 euros por ponerse al volante sin camiseta o con una toalla en el asiento.

Aunque no existe un artículo en el Código de Circulación que diga explícitamente «prohibido conducir con chanclas, sin camiseta o con una toalla en el asiento», los artículos 17 y 18 son «muy claros», según advierte el subjefe de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, Adrián Pedreira: «El conductor debe controlar su vehículo y está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, así como garantizar la colocación adecuada de los objetos o animales transportados».

El jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, resume la hoja de ruta en las carreteras gallegas en la antesala de la operación playa: «La verdad es que pocas denuncias de ese tipo se ven en la comunidad gallega. No hay un artículo específico para ello. Solo si alguien, conduciendo, hace cosas raras —frenazos, zigzag— puede haber denuncia por conducción negligente o por no mantener la libertad de movimientos», explica Hidalgo ante un tema «recurrente» cada verano.

Si ese calzado provoca maniobras bruscas, frenazos o pérdida de control, ahí es cuando los agentes intervienen para interponer la correspondiente denuncia. Si también provoca falta de libertad de movimientos —aplicable, por ejemplo, a tacones muy altos, plataformas inestables o chanclas que se enganchen en los pedales—, la sanción también se hará efectiva. Lo mismo ocurre cuando ocasiona distracciones: por ejemplo, si el conductor manipula la toalla durante la marcha.

En cuanto a la conducción sin camiseta o con la toalla en el asiento, según apunta el teniente coronel Hidalgo, la Guardia Civil de Tráfico en Galicia no suele denunciarlo. «No sé en otros sitios o en alguna policía local», detalla.

Las patrullas te multan si hay riesgo

En resumen, las patrullas de Tráfico en la comunidad gallega abren expediente sancionador cuando aprecian una conducción negligente derivada del uso de un calzado inadecuado que pone en riesgo la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.

El subjefe de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña recuerda que las altas temperaturas y el aumento de desplazamientos obligan a extremar la atención. Y, por supuesto, «no se debe bajar la guardia en los desplazamientos a la playa». «En verano, de forma inconsciente, relajamos nuestros hábitos de seguridad, cayendo en conductas que pueden parecer inofensivas, pero que multiplican el riesgo de sufrir un accidente o lesiones severas», advierte.

¿Qué hacer? La recomendación de Tráfico es clara: "previsión y prevención". «Dedica dos minutos antes de salir de la playa a ponerte calzado cerrado, una camiseta seca, recoger el habitáculo y asegurar a tu mascota. En el maletero no cuesta nada llevar unas zapatillas deportivas y una camiseta seca para los trayectos de vuelta. La seguridad al volante no debe tomarse vacaciones», aconseja el subjefe de Tráfico en A Coruña.

Conductores 'multables' por el calzado

Aunque no hay datos oficiales sobre las denuncias totales por conducción negligente causada por la vestimenta, un estudio de la DGT sobre hábitos de conducción permite hacerse una idea del uso extendido de las chanclas al volante.

El 30% de los conductores españoles confiesa haber conducido alguna vez con un calzado inadecuado en verano —sandalias, plataformas o tacones excesivos—, y un 3% admite que lo hace «de forma habitual». Esto significa que, potencialmente, un tercio de los gallegos que van a la playa podrían ser multados al volver a casa si ese calzado le impide una conducción segura.