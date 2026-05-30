¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este sábado, A Coruña seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con habrá nieblas costeras y nubes bajas en las primeras horas del día.

El pronóstico de Aemet y MeteoGalicia indica que con el transcurso del día irán quedando los cielos abiertos, con nubosidad de tipo medio y alto.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que oscilarán de los 16 a los 21 grados, mientras que los vientos soplarán del norte-noreste flojos en general, moderados en el litoral.

La influencia del anticiclón se mantendrá el domingo, cuando se esperan cielos poco nublados o despejados, con alguna nube alta. Los termómetros marcarán valores máximos de 22 grados y las mínimas descenderán hasta los 15.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: