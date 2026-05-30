¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña seguirá este sábado bajo la influencia de las altas presiones
Este sábado, A Coruña seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con habrá nieblas costeras y nubes bajas en las primeras horas del día.
El pronóstico de Aemet y MeteoGalicia indica que con el transcurso del día irán quedando los cielos abiertos, con nubosidad de tipo medio y alto.
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con termómetros que oscilarán de los 16 a los 21 grados, mientras que los vientos soplarán del norte-noreste flojos en general, moderados en el litoral.
La influencia del anticiclón se mantendrá el domingo, cuando se esperan cielos poco nublados o despejados, con alguna nube alta. Los termómetros marcarán valores máximos de 22 grados y las mínimas descenderán hasta los 15.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 22°C
- Lugo 12°C 27°C
- Vigo 14°C 24°C
- Ferrol 14°C 21°C
- Santiago 13°C 24°C
- Pontevedra 15°C 25°C
- Ourense 16°C 32°C
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
- El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
- Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
- Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda
- Por qué Galicia lidera los atropellos: casi uno de cada cuatro muertos en carretera es peatón