Un camión arde en la A-52 en A Gudiña tras un choque con otro que causó un herido
Se ha cortado el tráfico y habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119
Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124,8 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado herido a uno de los conductores.
La circulación se ha cortado en ese punto y se ha habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119.
Según detalla la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 10:30 horas al alcanzar un vehículo articulado a otro que se encontraba averiado. Fruto del siniestro, uno de los vehículos se ha incendiado.
En el punto trabajan también efectivos del GES de A Gudiña, bomberos de Verín y de la Guardia Civil de Tráfico.
Además de ocuparse de la gestión de la circulación -el siniestro ha ocasionado retenciones-, los efectivos movilizados trabajan para garantizar la seguridad de la vía.
Las fuentes consultadas apuntan que la proximidad del camión incendiado a una zona forestal obliga también a estar vigilantes ante la posibilidad de que el fuego pueda extenderse y causar una mayor afectación.
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