El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022

La posibilidad de que Galicia cuente con una aerolínea «propia» que permita «conectar la comunidad con Europa a partir de la temporada Invierno 2026» supuso ha generado una gran expectación en redes sociales y foros. La creación de Fly2Galicia, una compañía que promete una base en el aeropuerto de Santiago, intentaría replicar el éxito de Binter en Canarias, Air Nostrum en la Comunidad Valenciana o la extinta Spanair en Cataluña. En cualquier caso, las pistas que existen por el momento cuestionan su futuro.

La información recabada por este diario permite asegurar que el proyecto, efectivamente, va en serio. Se encuentra, eso sí, en una fase muy incipiente y no cuenta todavía con el certificado de operador aéreo ni con la licencia de explotación para la prestación de servicios de transporte aéreo, ambos expedidos por la Agencia Estatal de Supervisión Aérea (Aesa), y obligatorios para poder poner en marcha el plan.

No obstante, los promotores del proyecto ya habrían trasladado a Xunta de Galicia y Concello de Santiago, con quien mantuvo breves encuentros, su intención de constituir esta aerolínea. Lo cierto es que no sería el primer intento de su fundador y único socio: Gueorgui Iavorov Popov. Este joven se define como «emprendedor aeronáutico y fundador de Fly2 Galicia y Spain Transfer», además de un interesado en aviación comercial y turismo.

Antigua biografía de X de Gueorgui Iavorov Popov, fundador de Fly33Galicia / FdV

Sin embargo, en su único perfil en redes sociales hace unas semanas se definía como «tripulante de cabina, viajero sin límites, goloso sin vergüenza y estudiante», una biografía que ha cambiado acorde a su nuevo rol de CEO de la flamante aerolínea. «Pronto habrá cositas nuevas….», respondía a un post sobre que las tres grandes alianzas globales (One World, Star Alliance y Skyteam) estarán presentes en el aeropuerto de Santiago este verano.

No es la primera vez que Iavorov promete una conectividad así. En febrero de 2022 constituyó su primera empresa, Alpha Tour Europe, con la que había anunciado la venta inminente de billetes desde Palma de Mallorca a Stuttgart, Colonia, Düsseldorf y Berlín para abril de ese mismo año. El precio, desde 57,86 euros, incluía las tasas para un avión que realmente no existía. La empresa tenía su sede social en un edificio de viviendas del Prat de Llobregat. Desde su constitución el 24 de febrero de 2022 no se realizó ninguna inscripción ni se presentaron cuentas que acreditasen actividad.

El capital social de esta aerolínea era, tal y como figura en el Registro Mercantil, del mínimo legal de 1 euro. Esta cifra se repite en el caso de Fly2Galicia, quien ha lanzado su proceso de selección a través de redes sociales o portales como Infojobs. Entre los requisitos para los futuros tripulantes de cabina se exige 1 año de experiencia en el sector y un nivel avanzado de inglés y castellano.

¿Quién está detrás?

La solicitud de registro de la marca Fly2Galicia fue presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el pasado 19 de abril, apenas cuatro días después de la primera publicación en redes por la cuenta homónima y el expediente se encuentra todavía en proceso de tramitación.

La solicitante fue la empresa Aviation and Mobility Services Group S.L., una sociedad inscrita en el Registro Mercantil el pasado 29 de enero, con sede en el espacio de coworking Campus Stellae ubicado en el número 3 de la Praza da Quintana. No obstante, la empresa no fue registrada como una aerolínea, cuyo código en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es el 5110, sino como una agencia de viajes con el código 7911 en la ya mencionada categorización estadística.

Dudas

Pese a la confirmación de que el proyecto va en serio, en torno a él existen todavía dudas y hay que tener cautela al respecto. El proceso para hacerse con el certificado y la licencia conlleva un trámite burocrático que se prolonga más allá del año de duración entre la entrega de la presolicitud y la expedición de la licencia de explotación.

Además, supone un desembolso económico muy importante. De hecho, la Aesa y la normativa europea obligan a demostrar capacidad financiera suficiente para cubrir obligaciones durante 24 meses y gastos operativos durante al menos 3 meses sin ingresos de explotación. Es decir, millones de euros. Además, por lo general, las compañías aéreas se constituyen como sociedades anónimas, aunque no lo exige la ley. Mientras, la empresa detrás de Fly2Galicia es una sociedad limitada.

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Según ha podido saber este diario, los promotores del proyecto llevan ya semanas en busca de esa financiación. EL CORREO GALLEGO, del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA, se ha puesto en contacto con el administrador único de la empresa con la intención de conocer en qué momento se encuentra ese proceso. Sin embargo, no ha obtenido respuesta.