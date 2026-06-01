El exconselleiro Alfonso Villares vuelve a la primera línea política: será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo
Rueda asegura que su antecesor es cesado a petición propia
Santiago
El que fuera conselleiro do Mar de la Xunta entre junio de 2023 hasta su dimisión en junio de 2025 por una supuesta agresión sexual, cuya causa fue archivada el pasado mes de abril, Alfonso Villares, vuelve a la primera línea de la política gallega.
Así lo trasladó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, quien señaló que Villares, que fue alcalde de Cervo entre los años 2007 y 2023, es el nuevo delegado territorial en Lugo de la Xunta, tras el cese a petición propia, Javier Arias.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
- El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
- Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
- Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'