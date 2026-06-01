Galicia amplía la edad del cribado de mama y los quirófanos lo notan: «Pasamos de 300 a 500 operaciones al año»

Los ingresos por cáncer de mama en Galicia aumentaron un 13% en 2024, el máximo de la serie histórica y más del triple del incremento registrado en el conjunto de España. Pasaron de 2.870 el año anterior a 3.241, un crecimiento que coincide con la ampliación del programa de cribado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) puso en marcha de forma pionera en septiembre de 2023, cuando extendió la detección precoz hasta las mujeres de 74 años. En España el incremento interanual en el mismo período fue del 3,7%, de 70.471 a 73.070 contactos.

El perfil de esa actividad refuerza la lectura positiva del dato. Más del 95% de los ingresos por cáncer de mama en Galicia fueron programados, frente al 90,1% de la media nacional, lo que indica que la gran mayoría de las mujeres llegan al hospital de forma planificada, no por vía de urgencias, encajando con el impacto de la ampliación del cribado. Los no programados, por su parte, bajaron casi un 2,5%, de 162 a 158 entre 2023 y 2024.

La ampliación del cribado se hizo siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea —que fijaban como objetivo que en 2025 el 90% de la población elegible tuviese acceso a programas de detección precoz— y explica una parte sustancial del salto. Gonzalo de Castro, jefe de Patología Mamaria del Hospital Meixoeiro lo confirma desde la práctica clínica. «En septiembre de 2023 se amplió de los 70 a los 74 años, lo que implicó un aumento muy grande de casos tanto a nivel de diagnóstico como de cirugía», explica. El impacto se notó de inmediato en los quirófanos: el Meixoeiro pasó de operar poco más de 300 casos al año a superar los 500. «El salto se puede ver perfectamente en las gráficas, pero también en los quirófanos», señala. En pocos meses aumentaron las cirugías, los procedimientos de radiología y los diagnósticos. Y es que tan solo en la primera ronda, la Consellería de Sanidade llamó a 79.422 mujeres de este grupo de edad, con una participación muy elevada, del 80,6%.

Sin embargo, De Castro advierte que el cribado no lo explica todo. A nivel global, los casos de cáncer de mama están aumentando «notablemente» por razones que van más allá de la detección. El especialista apunta a los tóxicos ambientales, sobre los que «hay muchas teorías» pero todavía hace falta más investigación, y a los cambios en los hábitos de vida. «Antes no éramos tan occidentales en cuanto a alimentación, estrés o trabajo», explica, «pero ahora hemos llegado a una sociedad plenamente desarrollada a nivel industrial y económico». Como consecuencia, mientras que hace unos años «había una gran diferencia» en el número de casos con los países más occidentalizados, ahora Galicia ya está «en la misma línea que Suecia, Reino Unido o Alemania». A esto se suman otros factores como los tratamientos hormonales, el tabaquismo, el consumo de alcohol —que es un factor de riesgo incluso en dosis moderadas— y la predisposición genética, que está detrás de un «pequeño porcentaje» de los casos.

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El cribado gallego, que arrancó en 1992 y es uno de los que mayor participación tienen del país, prepara ya su próxima extensión: en pocos meses comenzará a incluir también a las mujeres de entre 45 y 50 años, según avanza De Castro. De hecho, el modelo gallego acaba de convertirse en referencia nacional. El pasado 20 de mayo, la Comisión de Salud Pública aprobó extender el cribado a mujeres de entre 45 y 74 años en todo el Sistema Nacional de Salud, citando expresamente los datos de Galicia como aval de la medida. Las comunidades autónomas tendrán hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad.