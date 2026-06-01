Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España

Con el próximo curso escolar a punto de llegar a su término, hay quienes ya piensan en qué harán en septiembre. Quienes elijan la Formación Profesional (FP) en Galicia podrán optar a una de las 50.244 plazas de nuevo ingreso que ofertará la Xunta, un millar más que el pasado curso. "Un año más vuelve a ser un nuevo récord la oferta porque también sube mucho la demanda", señaló el presidente gallego, Alfonso Rueda.

La gran novedad es la implantación del "primer ciclo internacional de FP en un centro público de España", en concreto, en el Instituto Fernando Wirtz Suárez de A Coruña. Este curso, que se corresponde con el ciclo superior de Desarrollo y Aplicaciones Multiplataforma, que combina el currículo gallego con el currículo británico. Quienes lo escojan, explicó Rueda, obtendrán una titulación reconocida internacionalmente de manera directa en muchos países sin necesidad de someterse a un proceso de homologación.

Dentro de la oferta de la Xunta, las plazas se distribuyen en 277 ofertas diferentes (44 de ellas de nueva implantación), entre los 159 ciclos (uno nuevo) de grado básico, medio y superior, 33 másteres (cuatro nuevos), 27 títulos de alta especialización (seis nuevos), 45 formaciones aceleradas (34 de ellas de nueva implantación) y 14 programas formativos.

Otras novedades

Otra de las novedades del próximo curso es la puesta en marcha de un itinerario integrado entre un ciclo de grado básico y el ciclo de grado medio con el propósito de "mitigar el abandono escolar, especialmente en las disciplinas de FP donde más se produce". Como experiencia piloto, se implantará en los ciclos de grado básico en Cocina y Restauración y grado medio en Cocina y Gastronomía o en Servicios en Restauración en el Centro Integrado de FP CIFP Compostela, situado en la capital gallega. De este modo, los estudiantes que opten por grado básico tendrán asegurada su continuidad en los alguno de los dos ciclos de grado medio de forma directa sin necesidad de realizar una nueva solicitud y entrar en el proceso de selección.

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Por otro lado, Rueda destacó el incremento de la FP acelerada, una modalidad exclusiva de Galicia que consiste en una formación concentrada en un período de entre cuatro y seis meses. En total, se ofertarán 45 formaciones aceleradas - frente a las 18 de este curso- con 1.826 plazas -un 88,64% más- en 83 grupos de formación distribuidos por distintos puntos de la geografía gallega: A Coruña, Carballeda de Valdeorras, Cedeira, Culleredo, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Pontedeume, Pontevedra, Ribadeo, Ribeira, Santiago de Compostela, Sanxenxo, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Vilamarín. Se centra especialmente en sectores como la hostelería, la automoción, las energías renovables o la carpintería metálica, entre otros.