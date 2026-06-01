Inflación en la selectividad: la nota de corte ha subido en 78 carreras entre los años 2023 y 2025

Este martes arrancará la prueba de acceso a la universidad y lo hará con el examen de Lengua Castellana y Literatura después de la presentación. A los aspirantes a una plaza en los campus les esperan tres jornadas maratonianas de exámenes y hasta el último momento han estado preparándose para arañar las centésimas, incluso las milésimas, que pueden acercarlos a la meta de lograr una vacante en la carrera deseada.

En los últimos años, las notas de corte, es decir, la calificación con la que accede a una titulación la última persona admitida —porque las plazas son limitadas y no entran todos los que quieren—, no han sido ajenas al fenómeno de la inflación: en casi 80 titulaciones las preferencias de los estudiantes por entrar en un título determinado han acrecentado la exigencia mientras que en más de un centenar las notas se han relajado. Ese es el balance si se comparan, con datos publicados por la CiUG, las notas de corte de 2023 y las de 2025.

A tenor de esa evolución, hay grados en los que el «coste» se ha disparado: ocurre con dos carreras ofertadas en Ferrol (Universidade da Coruña): el grado en Ingeniería Eléctrica en modalidad dual y el de Ingeniería Mecánica. El incremento anotado en ambos es de 4,627 y de 4,254 puntos, respectivamente. De exigir poco más de un 5, en el primer caso, o un 5 justo, en el segundo, el año pasado superaron el 9 e incluso rozaron el 10, caso de la carrera dual.

Una titulación del campus de Vigo, ofertada en un centro adscrito, es la tercera más revalorizada: se trata de Educación Primaria, que pasó de un 5,58 a un 9,636, más de cuatro puntos. Las notas de otros cinco estudios crecieron más de tres puntos en el mismo período. Entre ellos está Economía, en el campus de Vigo, que pasó de un 5,170 en 2023 a un 8,8 en 2025, y el de Educación Infantil, también en Vigo, pero en un centro adscrito, que estaba en 5,026 y llegó hasta un 8,44.

Subidas intermedias

Entre las titulaciones que ganaron exigencia se encuentran otras seis con un ascenso superior a 2 puntos, lideradas por dos del catálogo de la UVigo: ADE, que se imparte en Ourense, que subió desde 5,360 a 8,084, y el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en su versión en inglés, en Vigo, que dejó atrás la nota de 5 de 2023 y se situó en 7,4 puntos.

Es otra carrera de Vigo, también en su versión inglesa, la que ostenta el récord contrario: el grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en Inglés retrocedió desde el 10,212 de 2023 hasta el 5,326 de 2025, casi 4,9 puntos menos. Bioquímica, impartida por la Universidade de Santiago en Lugo, se dejó 3,2 puntos en dos años: de casi un 11 a 7,705. Nanociencia y Nanotecnología, una de las titulaciones más recientes y punteras incorporadas al sistema universitario público gallego, es la tercera que más acusa el recorte, de 9,956 a 6,9, más de tres puntos de diferencia.

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Con todo, los clásicos más exigentes aguantan en la cima del listado: dobles grados como Matemáticas y Física o Informática y Matemáticas y carreras como Medicina, Odontología, Biotecnología o Ingeniería Aeroespacial suelen liderar el ranking de exigencia y 2025 no fue una excepción.