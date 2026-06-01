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SAIC será autosuficiente en Galicia: su planta integrará producción, suministro de componentes y logística

El grupo asiático, que ensamblará vehículos de la marca MG, califica su proyecto como «hito histórico»

Interior de una de las plantas de MG, del grupo SAIC, en China

Interior de una de las plantas de MG, del grupo SAIC, en China / SAIC

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Lara Graña

Vigo

Grupo SAIC ha hecho oficial el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la puesta en marcha en Galicia de una factoría de automoción. MG reiniciará la fabricación en Europa con una nueva planta en Galicia, España, que supondrá una inversión de aproximadamente 200 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos. La compañía enmarca el proyecto en su estrategia «En Europa, para Europa», con la que busca reforzar su presencia industrial y comercial en el mercado europeo.

El inicio de la producción está previsto para 2028, con una capacidad anual de hasta 120.000 vehículos. La instalación se convertirá en un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento de la marca en Europa. Uno de los elementos clave del proyecto será su carácter autosuficiente. La planta integrará investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes, configurando un ecosistema industrial conectado de principio a fin, como ha divulgado en un comunicado. Esta integración «permitirá a MG reforzar la producción local, mejorar el aprovisionamiento europeo y aumentar la resiliencia, la capacidad de respuesta y la agilidad de su cadena de suministro».

La compañía también prevé intensificar su colaboración con socios tecnológicos europeos, instituciones de investigación y proveedores locales para acelerar la innovación en ámbitos como las baterías de nueva generación, los sistemas de movilidad inteligente y las soluciones de energía limpia. «Desde la innovación tecnológica hasta la localización de la fabricación y la I+D en toda Europa, respaldadas por una auténtica gama global de productos, MG continúa ampliando los límites de lo posible, haciendo que la tecnología avanzada y la movilidad sostenible sean accesibles para más personas que nunca», afirmó William Wang, director general de MG Reino Unido y Europa.

Wang añadió que, con su estrategia «En Europa, para Europa», la compañía no solo responde al futuro de la movilidad, sino que aspira a contribuir a definirlo. «Mediante la inversión en capacidades locales, el fortalecimiento de nuestra presencia en Europa y el impulso de un ecosistema automovilístico más competitivo, estamos acelerando el camino de Europa hacia un futuro de movilidad más limpio, inteligente y sostenible», señaló.

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Hito

La marca asegura que esta nueva inversión se apoya en el crecimiento registrado en los últimos años en Europa. A principios de año, MG celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo. Desde su regreso al Reino Unido en 2011, se ha consolidado como una de las marcas automovilísticas de mayor crecimiento en la región, con una red de más de 1.300 concesionarios en 34 mercados. En paralelo, el grupo matriz de MG ha alcanzado la entrega de su vehículo número 100 millones a clientes en todo el mundo, un hito que, según la compañía, refleja su escala global y su capacidad industrial.

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