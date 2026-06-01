La Tuna de Veteranos de A Coruña premia a su cantera
La formación celebra la Infantuna-Iuventuna en el Sporting Club casino
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A Coruña
La Tuna de Veteranos de A Coruña celebró el pasado sábado en el Sporting Club Casino la segunda edición de la Infantuna-Iuventuna, una iniciativa que promueve para “abrir y dar cabida a niños, niñas y jóvenes que por alguna razón conozcan o estén vinculados” a ella “para que (ojalá) algún día puedan perpetuar esta tradición musical”.
Seis nuevos jóvenes, de 10 a 17 años y a los que se les entregó los diplomas acreditativos y un recuerdo de la jornada, entraron a formar parte del proyecto de la Tuna. Durante la celebración, la Tuna de Veteranos y la Infantuna cantaron y tocaron clásicos como Clavelitos o A Rianxeira, acompañados también de los niños y niñas infantunos que participaron en la pasada edición.
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