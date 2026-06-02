Galicia activa el sistema de alerta ante episodios de calor, tras un mayo muy cálido con 10 días de altas temperaturas

La Xunta ha activado el sistema de alerta temprana de detección para adelantarse a posibles riesgos por calor coincidiendo con el arranque del verano climatológico este 1 de junio, ante la previsión de que puedan registrarse episodios de altas temperaturas. El objetivo es mejorar las predicciones y proteger a la población frente a los efectos de las altas temperaturas, según han destacado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, y el coordinador de MeteoGalicia, Juan Taboada.

En rueda de prensa, Taboada ha presentado el balance del mes de mayo, que fue muy cálido en Galicia, con un episodio extraordinario de altas temperaturas que duró más de 10 días. La temperatura media fue de 16,1 grados, lo que supone 1,7 grados más que el valor habitual en esta época del año, apunta la consellería. En los últimos 10 días del mes, la ciudad de Ourense solo bajó una jornada de los 30 grados.

Con todo, fue un mes muy variable en lo que respecta a las temperaturas porque hasta el día 19 fueron, en general, bajas, incluso con episodios de nieve en la provincia de Lugo. En cuanto a las precipitaciones, fue normal, con un valor medio de 90 litros por metro cuadrado.

En la comparecencia, han reivindicado la capacidad de transformar información científica en acción «útil» para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y de emergencias y garantizra una mejor protección de la población. «Queremos una Galicia preparada», ha subrayado Ángeles Vázquez.

Por su parte, Carmen Durán ha recordado las principales recomendaciones para protegerse de las olas de calor, como beber más líquido de lo habitual, emplear ropa ligera y de colores claros, evitar actividad física durante las horas centrales del día, consumir comidas ligeras y procurar lugares frescos.

Cómo será el verano en Galicia

En cuanto al episodio de altas temperaturas, Juan Taboada ha indicado que el sistema de aviso por calor «no llegó a saltar». El episodio se debió a un fenómeno conocido como 'cúpula de calor', que corresponde con la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África que provocó ese ascenso térmico.

Y, preguntado por cómo será este verano, tras las 23 alertas registradas el verano pasado —en un caso duró 16 días—, el coordinador de MeteoGalicia ha respondido que «no se puede precisar más allá de una semana-dos como mucho». Por tanto, no se puede ni predecir ni descartar que el número de alertas vaya a ser igualmente alto este año, ha señalado.

En todo caso, ha incidido en que se está en un contexto de cambio climático y ha dicho que «seguro que va a haber episodios de calor», si bien ha apelado a esperar para ver «de qué intensidad y duración».