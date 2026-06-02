IA en socorro de los orientadores educativos en Galicia: la Xunta quiere agilizar sus gestiones

Avanzar hacia una atención totalmente «personalizada e inclusiva». Ese es el objetivo que, según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se marca la Xunta con su nuevo Plan de atención a la diversidad, que el pasado lunes avanzaba el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta, destacando la incorporación de 400 especialistas de apoyo en las aulas.

Pero la hoja de ruta del programa, dotada con 118 millones de euros, que este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó a medio centenar de asociaciones y entidades centradas en el apoyo al alumnado con necesidades especiales, también contempla facilidades para reducir la burocracia de los servicios de orientación de los centros, que es a quienes compete tramitar todas las medidas relacionadas con este alumnado, además de asesorar a los estudiantes acerca de sus perspectivas futuras, tanto académicas como laborales.

En concreto, Educación explica que el paquete de «mejoras» del nuevo plan incluye el uso de herramientas de la IA con la intención de que «simplifiquen» tareas. La Xunta alude al proyecto EdugalIA, una macroiniciativa para aplicar la inteligencia artificial a la gestión educativa. En ese marco se desarrollará la herramienta GaliOrienta, cuya misión es optimizar las tareas de gestión de estos departamentos. Además, se avanzará´en la digitalización de distintos trámites y en lograr que su tramitación sea «más ágil y sencilla».

Formación y actualización

Además, apuntan desde la Xunta, se impulsarán, en relación al mismo colectivo, varias iniciativas de formación específica para los orientadores que se incorporan por primera vez al sistema, incidiendo además en la importancia de la actualización constante de los conocimientos de estos docentes a lo largo de toda su carrera profesional.

Todas estas medidas, explican desde la Administración, están incorporadas al Acordo de Mellora de la enseñanza firmada con las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF. Sindicatos como la CIG, el mayoritario en la enseñanza universitaria, que no ha firmado dicho pacto, han calificado el Plan para o impulso da atención á diversidade como «insuficiente y propagandístico». En particular, en relación con los orientadores, CIG-Ensino ve «ridículo» que se habiliten medio centenar de nuevas plazas para los más de mil centros educativos que tiene la comunidad y que atienden a más de 250 estudantes, la ratio que establece la UNESCO, afirman, como «máxima» para Orientación.