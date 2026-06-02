Nueva propuesta en la polémica gestión del lobo: trasladar ejemplares jóvenes de Galicia o Asturias a poblaciones aisladas del sur

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha incluido en sus alegaciones al informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico una propuesta para trasladar ejemplares jóvenes con capacidad dispersante desde la "densa y creciente" población del norte de la Península hacia las poblaciones aisladas y genéticamente fragmentadas del sur de España. La propuesta emplaza al Ministerio de Transición Ecológica a estudiar la viabilidad de un programa amparado por la Directiva Hábitats como instrumento de gestión -no de caza- y que cuenta con precedentes europeos en Italia y Alemania.

Según UPA, esta iniciativa permitiría mejorar la conectividad genética donde la especie está amenazada y aliviar la presión sobre la ganadería extensiva de la zona cantábrica, "donde las medidas de prevención convencionales resultan poco eficaces por la orografía y el carácter extensivo del manejo". El informe concluye que el estado de la especie sigue siendo desfavorable en España y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe aprobarlo ahora antes de su remisión a la Comisión Europea, que tendría que haberlo recibido antes del 31 de julio de 2025 y abrió un expediente a España por no enviarlo a tiempo.

UPA recuerda que, pese a considerar desfavorable el estado de conservación de la especie en las tres regiones biogeográficas en que está presente en España, esa conclusión "no se sostiene" para la región atlántica -Asturias, Galicia, Cantabria y norte de Castilla y León- y reclama una reevaluación que la clasifique como favorable, en línea con la posición que han defendido catorce comunidades autónomas.

Datos censales

Así, incide en que, según los datos censales más recientes, Asturias tiene 50 manadas reproductoras, un 11 % más que en el período 2012-2014; Galicia ha consolidado 93 manadas, un 10,7 % más, y en el conjunto de España se alcanzan las 333 manadas, con un incremento del 12,1 %, mientras que el área de distribución de la especie sigue expandiéndose hacia territorios antes no ocupados como Madrid, Extremadura, Aragón y Cataluña.

Además, cuestiona la incoherencia del informe, que califica el rango de la región atlántica como favorable y la población como creciente pero arroja una conclusión global de "desfavorable" sin justificación suficiente, y la solidez técnica del análisis de mortalidad del ministerio, que se apoya en una muestra de apenas 23 lobos equipados con GPS -el 1,4 % de una población estimada en 1.600-1.700 ejemplares- y reclama datos completos y desglosados de mortalidad por todas las causas para el período 2019-2024.

UPA solicita también del ministerio que, antes de aprobar el informe, amplíe la justificación metodológica al apreciar, al igual que las comunidades autónomas, que existe sobrepoblación al norte del Duero para que de esta forma la Comisión Europea pueda valorar todas las dimensiones de la gestión de la especie.

Noticias relacionadas

Asimismo, pide incorporar una valoración específica sobre la suficiencia de los mecanismos de prevención, compensación e indemnización en los territorios de mayor densidad y en los de nueva expansión, y que se reconozca explícitamente el papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento del hábitat que sostiene la recuperación del lobo, vinculándolo a la viabilidad económica de las explotaciones.