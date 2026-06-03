Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen

Cada año unos 1.200 candidatos suelen hacer el examen de Dibujo técnico, que se valora para carreras como las ingenierías o Arquitectura. Docentes de la materia han trasladado una reclamación a la CiUG en la que aseguran que existen «múltiples errores en los enunciados del examen» que supusieron «una pérdida de más de media hora» para «numerosos estudiantes», que detectaron «errores gráficos en los ejercicios propuestos», además de «falta de claridad» en la estructuras de las opciones o una «excesiva extensión» del test. Los errores serían de tal calado que piden la dimisión del grupo que elaboró la prueba de Dibujo técnico, en especial su director.

Para estos profesores, que subrayan los efectos en una prueba como la de Dibujo de que la «falta de rigor gráfico», los errores han provocado un «elevado nivel de ansiedad, frustración y malestar» entre el alumnado y reclaman de la CiUG una «solución justa» y que se apliquen criterios de corrección que garanticen que ningún alumno resulte perjudicado. Asimismo, piden la dimisión del grupo de trabajo que elaboró el examen y, en particular, de su director.

Pablo Martínez, vicedirector del IES ROU de Vigo, es uno de los docentes de Dibujo Técnico que firmó dicha reclamación. «Siento que hemos tirado un año de trabajo a la basura, tengo a alumnos y alumnas de 10 llorando porque aspiraban a Arquitectura, esto le pondera, y cómo van a ir con un examen así», lamenta, para incidir en que ha sido una prueba realizada «a mala fe». «Solo la primera pregunta me lleva a mí hacerla la mitad de la hora que te van, es un examen complicadísimo; tiene imprecisiones a nivel gráfico que con media hora más de tiempo no se solventan. Está mal diseñado», reitera.

Un listado largo de errores

En la reclamación, los profesores firmantes aseguran también que se ha producido una «desigualdad de condiciones» en el alumnado porque hubo jóvenes que abandonaron el aula antes de que fuesen comunicadas «determinadas correciones».

El listado de errores es largo. Se mencionan también errores gráficos en los ejercicios propuestos, caso de lo ocorrido en una pieza en perspectiva, y problemas en el planteamiento de las esclas. «Conducen a valores decimales poco adecuados para el nivel educativo al que va dirigida la prueba», objetan.

En otro apartado denuncian la «falta de claridad en la estructura», lo que obliga al alumnado a «interpretar» esa estructura e incrementa la probabilidad de errores «en un momento de elevada tensión», resaltan.