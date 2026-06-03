SAIC, a debate en el Parlamento: Besteiro pide a Rueda cumplir con los plazos para "no estropear" el proyecto y este le responde "que no moleste"

SAIC, el gigante de la automoción china, llegó este miércoles al rifirrafe del Parlamento de Galicia. Tras conocerse este lunes la decisión de la compañía asiática de establecer su primera base europea en Ferrolterra y As Pontes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se enzarzaron este miércoles en una acalorada discusión sobre el presente y futuro industrial de la comunidad, en la que se demandaron mutuamente el cumplimiento de los plazos para que este proyecto, que supondría 200 millones de inversión y la creación inicial de más de 2.300 puestos de empleo, salga adelante.

El socialista, primero en tomar la palabra en esta sesión de control, destacó la "pontencialidad" de Galicia en el ámbito de la industria para, a continuación, enumerar "la caída en la producción o en las ventas", "el fiasco" de la éolica o un proyecto de Altri "lleno de opacidades". Besteiro tiró de hemeroteca y señaló que desde la llegada de Rueda al poder, en septiembre del años 2022, cuando su antecesor Alberto Núñez Feijóo se trasladó a Madrid para liderar el Partido Popular, declaró 22 Proyectos Industriales Estratégicos (PIE), "de los que cuatro ya desaparecieron y ninguno está tal siquiera ejecutado".

"Pedro Sánchez es el primer aliado de Galicia", espetó al cierre de su primer turno, para acto seguido puntualizar que, "en cifras, es el presidente más gallego de la historia de la democracia". Una declaración que no dejó indiferente a la bancada popular y es que Rueda, que antes de nada saludó a la tribuna del público donde se encontraba el alumnado del instituto donde él mismo estudió, no tardó en echarle en cara que él mismo había destacado la colaboración con el Ejecutivo central: "Reconocemos la ayuda, pero no nos diga que todo depende del Gobierno central cuando hace poco dejó sin conexión eléctrica a toda una provincia para que usted se pudiera apuntar un tanto".

"Lo que quiero denunciar es su hipocresía cuando criticaba el viaje de Sánchez a China", puntualizó Besteiro, quien volvió a insistir en que "el Gobierno apostó por Galicia y por una zona que se merece una transición justa". Ya con el tiempo agotado en la pantalla, zanjó: "Esperemos que salga adelante y no lo estropeen".

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"Hay plazos que dependen únicamente del Gobierno central. Solo le pido que no moleste", le espetó Rueda, al tiempo que le recordó que la pregunta parlamentaria llevada este miércoles "es la misma que hace un mes". El popular defendió, así, que "no presumo de los logros, solo los pongo encima de la mesa cuando van a salir adelante". El mandatario autonómico le pidió así a los socialistas que "no se pongan de lado del negacionismo industrial", en referencia al BNG, y "se coloque del lado del potencial de Galicia".