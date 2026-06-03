Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña compite con el MediterráneoRosalía en selectividadJuicio por Yoel QuispeYeremay habla en PortugalAficionado explica por qué se llevó un asientoEl Leyma desafía la maldición de la 'final four'
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Un frente poco activo dejará este miércoles cielos nublados, lloviznas y temperaturas mínimas en ligero descenso

Este miércoles se espera el paso de un frente poco activo.

Este miércoles se espera el paso de un frente poco activo. / CABALAR / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Este miércoles A Coruña continuará en una situación intermedia entre las altas presiones situadas en el sur de Azores y una borrasca sobre Irlanda que dejará el paso de un frente poco activo.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos y lloviznas con el avance de la tarde.

Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, hasta los 16 grados, y las máximas ascenderán ligeramente, hasta los 22 grados, pero todavía con valores bajos para la época del año.

El viento soplará del suroeste, moderado en el litoral norte.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16°C 22°C
  • Lugo 11°C 24°C
  • Vigo 15°C 23°C
  • Ferrol 15°C 21°C
  • Santiago 13°C 19°C
  • Pontevedra 14°C 22°C
  • Ourense 13°C 28°C

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
  2. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  3. Del codo por la ventanilla a la gorra mal puesta: las infracciones más comunes al volante en Galicia cuando sube el termómetro
  4. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  5. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  6. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  7. Operación verano' en las carreteras gallegas: este es el 'look playero' que te puede costar multas de hasta 200 euros
  8. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Polémica en la PAU 2026 en Galicia: Profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

Polémica en la PAU 2026 en Galicia: Profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

El Gobierno entregará este año a Galicia 11.614 millones de euros del sistema de financiación autonómica

El Gobierno entregará este año a Galicia 11.614 millones de euros del sistema de financiación autonómica

IA en socorro de los orientadores educativos en Galicia: la Xunta quiere agilizar sus gestiones

IA en socorro de los orientadores educativos en Galicia: la Xunta quiere agilizar sus gestiones

Rueda choca con Illa por el nuevo modelo de financiación autonómica: «Lo que es de todos se habla entre todos»

A la selectividad con necesidades educativas: 625 estudiantes tienen adaptación en el examen

A la selectividad con necesidades educativas: 625 estudiantes tienen adaptación en el examen

Medio Rural negocia mejoras retributivas y laborales para el personal del servicio de extinción de incendios

Medio Rural negocia mejoras retributivas y laborales para el personal del servicio de extinción de incendios

Nueva propuesta en la polémica gestión del lobo: trasladar ejemplares jóvenes de Galicia o Asturias a poblaciones aisladas del sur

Nueva propuesta en la polémica gestión del lobo: trasladar ejemplares jóvenes de Galicia o Asturias a poblaciones aisladas del sur
Tracking Pixel Contents