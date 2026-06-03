¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este miércoles A Coruña continuará en una situación intermedia entre las altas presiones situadas en el sur de Azores y una borrasca sobre Irlanda que dejará el paso de un frente poco activo.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos y lloviznas con el avance de la tarde.

Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, hasta los 16 grados, y las máximas ascenderán ligeramente, hasta los 22 grados, pero todavía con valores bajos para la época del año.

El viento soplará del suroeste, moderado en el litoral norte.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: