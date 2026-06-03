¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Un frente poco activo dejará este miércoles cielos nublados, lloviznas y temperaturas mínimas en ligero descenso
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Este miércoles A Coruña continuará en una situación intermedia entre las altas presiones situadas en el sur de Azores y una borrasca sobre Irlanda que dejará el paso de un frente poco activo.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos y lloviznas con el avance de la tarde.
Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso, hasta los 16 grados, y las máximas ascenderán ligeramente, hasta los 22 grados, pero todavía con valores bajos para la época del año.
El viento soplará del suroeste, moderado en el litoral norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16°C 22°C
- Lugo 11°C 24°C
- Vigo 15°C 23°C
- Ferrol 15°C 21°C
- Santiago 13°C 19°C
- Pontevedra 14°C 22°C
- Ourense 13°C 28°C
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