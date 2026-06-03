La Xunta abandona el programa de auxiliares de conversación destinado a perfeccionar las lenguas extranjeras

Tras varias advertencias, la Xunta ha cumplido su amenaza y abandona el programa de auxiliares de conversación el próximo curso, después de que el Ministerio de Educación haya reconocido por escrito a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades que las inspecciones de Trabajo pueden continuar, lo que expone a Galicia a multas millonarias como las ya impuestas en otras comunidades autónomas por la contratación de este peronal de apoyo nativo para colaborar en el aprendizaje de idiomas extranjeros.

El secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron esta mañana de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se puso de manifiesto, informa el Ejecutivo gallego, la falta de voluntad del Ministerio de Educación «para resolver un problema creado por ellos mismos, del que la consellería viene avisando desde hace meses y para el que no ofrece ningún tipo de solución ni certezas jurídicas, como se le exigió en reiteradas ocasiones». La Xunta atribuye toda la responsabilidad al Gobierno central del abandono del programa, renuncia comunicada esta mañana formalmente en la conferencia sectorial.

«Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias, irresponsabilidad y enfrentamiento entre dos ministerios de un mismo Ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar», denunció el secretario general técnico, que reiteró que el Gobierno del Estado «es el único responsable» de que Galicia no pueda continuar con el programa.

De hecho, expuso en la reunión que esta misma semana el Ministerio de Trabajo le acaba de reclamar a la Xunta nueva documentación sobre el expediente abierto en la provincia de A Coruña «y que podría derivar en multas con cargo al bolsillo de todos los gallegos pese a estar cumpliendo las bases del programa fijadas por el Ministerio de Educación».

Ante este escenario, la Xunta se ofreció a ceder al Gobierno del Estado los 4,8 millones de euros de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de modo que fuese el Ministerio de Educación el que se encargase directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027. Esto, a la vista de las sentencias en otras comunidades, permitiría evitar las inspecciones de Trabajo, que solo se dirigen a los auxiliares que dependen de las comunidades y no a los del propio Ministerio.

Pero dado que la única respuesta obtenida por parte del Ministerio, añade la Xunta, es el reconocimiento de que las inspecciones pueden continuar, el Gobierno gallego dedicará los 4,8 millones del programa a nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado gallego, que está a la cabeza de España en inglés.

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El programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas y seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga la propia Xunta.