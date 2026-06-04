Las consecuencias de los errores de selectividad: la Xunta da un paso al frente y quiere formar parte del comité organizador para 2028

No hay año que los exámenes de selectividad no vengan con alguna polémica incluida, si bien es cierto que este año los errores parecen sucederse e incrementar los nervios de aquellos que realizan estos días la que serán, con toda probabilidad, la prueba más importantes de su vida académica. La Comisión interuniversitaria de Galicia, más conocida como CiUG, que organiza y coordina la PAU, anunciaba ya la "flexibilización" en la corrección de los exámenes de Historia de España - donde el enunciado que pedía comparar socialismo y anarquismo estaba en un bloque de contenidos que no se correspondía con las directrices dadas- y de Dibujo Técnico -donde los docentes hablaban de "múltiples errores en los enunciados"- tras conocerse las equivocaciones.

Con todo, esto no es suficiente para la Xunta que exponía este jueves que "la sucesión de fallos suponen un gran prejuicio para miles de familias". Es por ello, que la Consellería de Educación, con Román Rodríguez al frente, dará un paso adelante: "Para el año 2028 plantemos homologarnos a las comunidades autónomas que ya tienen una participación en este proceso". Esto, puntualizó, no es algo "raro" y es que sin ir más lejos la vecina Asturias nombra cada año representantes de la Consejería de Educación en la comisión organizadora de su selectividad.

Esto supondría que el Ejecutivo gallego pasaría a formar parte de los grupos de trabajo, conformados ahora por las tres universidades públicas gallegas, que preparan y revisa los exámenes. "No se puede volver a caer en esta situación de nuevo tras un segundo de bachillerato que suele ser muy duro", insistió Rodríguez, en un acto en Santiago donde expuso la oferta de Formación Profesional para el próximo curso.

Centrado en lo que está ocurriendo estos días, con un fallo también en el examen de Historia del Arte, donde los estudiantes se quedaron en un ejercicio sin poder escoger el contenido de qué siglo querían exponer, el titular de Educación ha defendido que es necesario revisar "como se adoptan las decisiones y trabajar con humildad para que esto no vuelva a pasar". Para él, las explicaciones que debe dar ahora la CiUG, con Iván Area, quien comparecerá hoy mismo para hablar de lo acontecido, en la presidencia, deben ser "objetivas".

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Por ello, el titular de Educación insistió en que es preciso tratar esta prueba en la que miles de estudiantes se juegan su futuro académico con "más mimo", al no tratarse de "una cuestión banal" y es que el estudiantado compite por las plazas, que cada año demandan notas más altas, con el alumnado del resto de las comunidades.