La dispersión urbana y el robustecimiento de la periferia de las ciudades ha elevado un 72% el suelo artificial en Galicia en tres décadas

Entre los años 1960 y 1980 se registró un notable incremento de los niveles de urbanización en Galicia —sobre todo en las ciudades—, más debido a un trasvase demográfico que a un incremento de población, y este fenómeno se acentuó a partir de ese periodo con una dispersión urbana nunca vista antes y por el desplazamiento de los habitantes a las periferias de las ciudades y las cabeceras de comarca. Uno de los resultados de esta evolución del modelo territorial es que en tres décadas la superficie artificial en Galicia ha aumentado en más de un 70%, hasta situarla cerca de las 74.000 hectáreas.

El salto, de 43.399 hectáreas en 1990 a 73.963 en 2018, supone que todo el suelo 'artificializado' en la comunidad autónoma equivale a casi tres veces toda la extensión del concello de A Estrada o a unas siete veces la de Vigo, según los datos recogidos en un estudio publicado en la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, editada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El trabajo, firmado por tres profesores de la Universidade de Santiago, analiza medio siglo de transformaciones urbanas en Galicia y vincula buena parte de ese aumento del suelo artificial al desplazamiento del crecimiento hacia los municipios próximos a las principales ciudades. A partir de los años ochenta, el estudio aprecia un cambio desde un modelo previo más concentrado en las ciudades hacia otro más extendido y menos compacto, apoyado en la periurbanización, asentamientos colectivos de viviendas unifamiliares, la segunda residencia en zonas costeras y la difusión de usos urbanos en espacios rurales bien comunicados que funcionaban como cabeceras de comarca.

«Es la etapa de ruptura con el modelo de crecimiento urbano compacto, en favor de una estructura espacial difusa por el territorio», se recoge en el estudio.

Esta transformación urbana se ha producido, además, en un contexto demográfico singular. Galicia perdió población entre 1960 y 2021, pero sus siete principales áreas urbanas crecieron un 66% en ese mismo periodo. En 1960 concentraban el 33% de los habitantes y en 2021, alrededor del 56%.

No obstante, esta evolución no ha sido homogénea. La provincia de A Coruña continúa siendo la que acumula más superficie 'artificializada', con 28.156 hectáreas en 2018, frente a las 21.640 de 1990. Sin embargo, Pontevedra es el territorio con una dinámica de mayor presión sobre el espacio. Pasó de 14.229 hectáreas 'artificializadas' en 1990 a 25.369 en 2018, lo que supone un incremento de más de 11.000 hectáreas en menos de treinta años. Su peso sobre el total gallego también creció ligeramente, del 32,8% al 34,3%, mientras que el de A Coruña descendió del 49,8% al 38%.

El estudio, firmado por María José Piñeira-Mantiñán, Ramón López-Rodríguez e Inês Gusman, subraya que A Coruña y Pontevedra concentraban en 1990 casi el 83% de las hectáreas 'artificializadas' de Galicia. En 2018, pese a la pérdida de peso relativo de la provincia coruñesa, ambas seguían representando el 72%. Ese dato refleja la persistencia de una estructura territorial muy ligada al litoral y al Eje Atlántico, donde se agrupan cinco de las siete principales áreas urbanas gallegas y donde el avance de la urbanización ha sido más visible.

Noticias relacionadas

Las provincias interiores muestran otra evolución. Ourense partía de 3.383 hectáreas de suelo artificial en 1990 y alcanzó las 10.836 en 2018, con lo que más que triplicó su superficie artificializada. Lugo pasó de 4.145 a 9.730 hectáreas, más del doble. El estudio interpreta estos aumentos dentro de una realidad territorial más compleja, en la que las capitales provinciales, algunas cabeceras comarcales, áreas industriales, núcleos de la Mariña lucense o espacios vinculados a infraestructuras y al Camino de Santiago han actuado como focos de dinamismo.