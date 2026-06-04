¿Quién hace los exámenes de PAU en Galicia? Un grupo de siete personas por asignatura, liderado por un profesor universitario

La polémica por los errores detectados este año en los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España ha abierto una pregunta que muchos estudiantes y familias nunca se habían hecho hasta ahora: ¿quién hace realmente los exámenes de selectividad en Galicia? ¿Se revisan antes de que miles de alumnos los tengan delante? ¿Y quién decide después cómo se corrigen cuando aparece un fallo?

La respuesta está en la normativa que regula la PAU en Galicia y en el funcionamiento de la CIUG, la Comisión Interuniversitaria de Galicia, el organismo que actúa como comisión organizadora de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad. La CIUG es un órgano interuniversitario con competencias delegadas de las tres universidades públicas gallegas en materia de acceso y, para la PAU, funciona como la estructura que coordina todo el proceso: calendario, sedes, modelos, criterios, exámenes, tribunales y revisión de calificaciones. También hay representación de la Consellería de Educación.

La cuestión ha ganado especial relevancia después de que la propia CIUG haya admitido errores en varias pruebas y haya anunciado que los correctores aplicarán criterios flexibles para evitar perjuicios al alumnado. Los responsables de la Ciug también han reconocido que, para evitar filtraciones, las preguntas no pasan por una revisión externa posterior por personas ajenas al grupo que las prepara. Es decir, el sistema blinda el secreto del examen reduciendo al máximo el número de personas que lo conocen antes del día de la prueba. En relación con esto, el actual presidente de la Ciug, Iván Area, apuntó que en 2024 enviaron una propuesta a la Xunta para actualizar la orden que regula la selectividad y hacer posible que «dos personas» revisasen el examen, pero añadió que no recibieron una respuesta al respecto del Gobierno gallego.

La elaboración de cada examen empieza en los grupos de trabajo de cada materia. La normativa gallega establece que estos grupos están formados por especialistas. En ellos hay un profesor o profesora de universidad, que actúa como director del grupo; un miembro de la Inspección Educativa; un representante de la dirección general competente en materia educativa; y hasta cuatro profesores de secundaria que impartan esa asignatura en segundo de Bachillerato. La CIUG y la Consellería intervienen en el nombramiento de sus componentes.

Estos grupos son los encargados de preparar las propuestas de examen siguiendo los criterios fijados por la CIUG. La comisión organizadora no se limita a recibirlas: la normativa le atribuye la función de fijar los criterios básicos de elaboración, evaluación y calificación de los ejercicios, hacer pública la estructura de las pruebas y establecer los mecanismos de información a los centros y al profesorado. También debe asegurar la coordinación entre universidades y centros de Bachillerato.

Cuatro propuestas de examen

Para la PAU de este curso, cada materia tiene una única propuesta de ejercicio para el alumno, pero esa prueba final sale de un paquete más amplio. Cada grupo de trabajo presenta cuatro propuestas por materia y el examen que finalmente se realiza se determina por sorteo público de la CIUG. La resolución gallega prevé además la existencia de un ejercicio de reserva. Si la prueba inicialmente prevista se invalida, debe sustituirse por la de reserva. Y si también se invalida esta, el examen de esa materia puede suspenderse o aplazarse. La CIUG puede pedir además una propuesta adicional para cubrir ese escenario extremo.

La normativa también fija cómo debe ser el examen. Cada ejercicio dura 90 minutos y debe estar diseñado para que el alumno pueda leer, analizar, planificar la respuesta y desarrollarla dentro de ese tiempo. La propia resolución gallega advierte de que los grupos de trabajo deben ajustar el número de preguntas al tiempo máximo disponible. Este punto conecta directamente con una de las críticas que han realizado docentes y estudiantes en Dibujo Técnico, donde se denunció una carga de trabajo excesiva y problemas en los enunciados que provocaron pérdida de tiempo y confusión.

Los ejercicios de la nueva PAU deben tener un enfoque competencial. Eso significa que no se trata solo de repetir contenidos, sino de comprobar la capacidad del alumno para razonar, relacionar conocimientos, interpretar información y resolver preguntas contextualizadas. Las pruebas deben incluir necesariamente preguntas abiertas y semiconstruidas, que exigen creatividad, reflexión y pensamiento crítico. Las preguntas tipo test solo pueden aparecer de forma excepcional y, en todo caso, las abiertas y semiconstruidas deben sumar al menos el 70% de la puntuación total.

Criterios de correción

En todas las pruebas debe incluirse información para el alumnado sobre los criterios de corrección y calificación. Esos criterios tienen que indicar el valor asignado a cada apartado y las condiciones que se tendrán en cuenta para valorar objetivamente las respuestas. En los ejercicios en los que haya que redactar textos, la adecuación a lo pedido, la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica y la presentación no pueden pesar menos del 10% de la nota de la pregunta, aunque la norma permite flexibilizar estos parámetros para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Buscando la confidencialidad

El punto más delicado del procedimiento es la revisión previa del contenido. La CIUG está obligada a garantizar el secreto del proceso de elaboración y selección de los ejercicios, así como su custodia. Esa obligación explica que los exámenes circulen entre muy pocas personas antes de la prueba. Pero la crisis de este año ha puesto sobre la mesa el coste de esa decisión: el sistema protege frente a filtraciones, pero concentra la responsabilidad del control de calidad en el propio grupo de trabajo que redacta el examen.

Las quejas en Dibujo Técnico se centraron en errores y confusión en los enunciados, especialmente en la versión en gallego, así como en aclaraciones realizadas durante la prueba y en la ampliación del tiempo del examen. En Historia de España, las críticas de profesores y alumnos apuntaron a preguntas que no se ajustaban a las instrucciones con las que se había preparado la materia. La CIUG ha optado por no repetir los exámenes y por trasladar las incidencias a los correctores para que las tengan en cuenta y no perjudiquen al alumnado.

La corrección

¿Quién corrige después los exámenes? No los corrige la CIUG directamente como órgano, sino tribunales calificadores por materias. Cada tribunal está presidido por el director o directora del grupo de trabajo correspondiente y formado por especialistas de esa asignatura. La normativa exige que haya personal docente universitario de las universidades públicas gallegas y profesorado de secundaria con atribución docente en Bachillerato.

La composición de estos tribunales debe equilibrar universidad y enseñanza secundaria. Salvo que exista una imposibilidad justificada, cada materia debe contar al menos con un 40% de profesorado designado por la universidad y otro 40% de catedráticos o profesores de secundaria, preferentemente docentes de segundo de Bachillerato. Además, para garantizar la imparcialidad, quienes formen parte de las comisiones delegadas y de los tribunales calificadores no pueden examinar o evaluar al alumnado de su propio centro de procedencia.

La corrección se hace con anonimato del alumnado y de los centros. La presidencia de cada tribunal debe garantizar que los correctores no sepan a quién pertenece el ejercicio ni de qué centro procede. Cada tribunal aplica los criterios generales establecidos por la CIUG y los criterios específicos de corrección y calificación fijados para cada ejercicio. También debe tener en cuenta las adaptaciones o medidas de apoyo educativo que correspondan al alumnado con necesidades específicas.

Criterios flexibles

La CIUG ha anunciado que informará a los correctores de las incidencias detectadas para aplicar criterios flexibles y evitar que los fallos del examen perjudiquen al alumnado.

Después de la publicación de las notas provisionales, los alumnos pueden pedir revisión. La solicitud debe presentarse en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las calificaciones. En ese caso, el ejercicio lo corrige de nuevo un especialista distinto del que hizo la primera corrección. Primero comprueba si todas las preguntas fueron evaluadas y si hay errores materiales o aritméticos en el cálculo de la nota. Si detecta un error, se rectifica la calificación, pero no puede ser inferior a la primera nota otorgada.

A continuación se realiza una segunda corrección completa para comprobar que se aplicaron correctamente los criterios generales y específicos. Si la diferencia entre la primera y la segunda calificación es menor de dos puntos, la nota final será la media aritmética de ambas. Si la diferencia es de dos o más puntos, se hace una tercera corrección, de oficio, por otros dos vocales especialistas, y la nota definitiva será la consensuada por estos.

El procedimiento de revisión debe resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que termina el plazo para presentar reclamaciones. Una vez resuelta, las calificaciones definitivas se publican mediante acceso individualizado. El alumnado tiene además derecho a ver los ejercicios revisados en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución.

La cadena completa, por tanto, funciona así: la CIUG organiza la PAU y fija criterios; los grupos de trabajo de cada materia elaboran cuatro propuestas; la prueba definitiva se elige por sorteo público; el examen se custodia bajo secreto para evitar filtraciones; los estudiantes lo realizan en las sedes; los tribunales de especialistas lo corrigen con criterios generales y específicos; y, si el alumno reclama, otro especialista revisa el ejercicio y puede haber una tercera corrección.

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La crisis de este año ha puesto el foco en el equilibrio entre dos garantías: la confidencialidad y la calidad. Hasta ahora, el sistema ha priorizado que las preguntas no salgan del circuito reservado antes de la prueba. Pero los errores en Dibujo Técnico e Historia han abierto el debate sobre si ese circuito es suficiente cuando miles de estudiantes se juegan décimas decisivas para acceder a una carrera. Porque para el alumnado no hay margen de repetición: un enunciado confuso, una pregunta fuera de las instrucciones o una aclaración a destiempo pueden marcar la diferencia entre entrar o no en el grado elegido.