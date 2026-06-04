Galicia lanza su oferta de FP para el próximo curso: estas son las plazas por cursos y centros educativos

Con la mirada puesta ya en el próximo curso escolar, el Ejecutivo gallego presentó este jueves la oferta de nuevo ingreso en Formación Profesional, con más de 50.244 plazas disponibles a lo largo y ancho del territorio. Entre las novedades, un impulso a la formación acelerada, una modalidad exclusiva de Galicia que permite obtener una certificación oficial entre cuatro y seis meses. Y es que si el año pasado eran nueve las formaciones de este tipo, el próximo curso se suman otras 33, lo que supone un 70% más.

Entre estas nuevas formaciones que permiten acceder de manera más veloz al mercado laboral están el Grado Superior (GS) en Sommelier en el IES Sanxillao (Lugo) y el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra), el GM en Protocolos en cabina e depilación en el IES Lamas de Abade (Santiago) o el GS en Implatacións e control de proxectos e obras de edificación en el IES Politénico de Vigo. "Cada vez el mercado laboral está más fragmentado, por lo que hay que ser flexibles y está formación da un valor añadido", señaló el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la presentación de los nuevos ciclos en una rueda de prensa en Santiago.

Dentro de la oferta de la Xunta, las plazas se distribuyen en 277 ofertas diferentes (44 de ellas de nueva implantación), entre los 159 ciclos (uno nuevo) de grado básico, medio y superior, 33 másteres (cuatro nuevos), 27 títulos de alta especialización (seis nuevos), 44 formaciones aceleradas (33 de ellas de nueva implantación) y 14 programas formativos. Si se detalla por plazas, 6.582 serán de FP dual intensiva, 2.260 de másters, 738 de títulos de alta especialización, 1.826 de FP acelerada y el resto de ciclos ordinarios —medio, superior y básico—.

Otra de las novedades del próximo curso es la puesta en marcha de un itinerario integrado entre un ciclo de grado básico y el ciclo de grado medio. Como experiencia piloto, se implantará en los ciclos de grado básico en Cocina y Restauración y grado medio en Cocina y Gastronomía o en Servicios en Restauración en el Centro Integrado de FP CIFP Compostela, situado en la capital gallega. De este modo, los estudiantes que opten por grado básico tendrán asegurada su continuidad en los alguno de los dos ciclos de grado medio de forma directa sin necesidad de realizar una nueva solicitud y entrar en el proceso de selección.

Las plazas por familias profesionales

Por familias profesionales, Administración e xestión encabeza la oferta con 6.228 plazas para el próximo curso, completando el podio Informática e comunicacións y Electricidade y electrónica, con 5.839 y 4.640, respectivamente. De cerca les siguen Sanidade (4.164), Comercio e Márketing (3.710) y Hostalaría e Turismo (3.623).

La gran novedad en este ámbito es la implantación de una nueva familia, la de Intelixencia Artificial e Data, que contará con 80 plazas divididas en dos másteres. Además, crece de manera importante, el número de estudiantes que podrán cursar formación relacionada con las industrias extractivas, que amplía plazas hasta llegar a las 110, un 44% más que el pasado año.

Por provincias, la de A Coruña acumula cuatro de cada diez plazas ofertadas, un total de 20.542, con un importante incremento en los centros del área de la capital gallega que, en palabras de Rodríguez, es donde más se amplía la formación. Le siguen Pontevedra con 16.973 plazas, mientras que Lugo y Ourense suman 7.126 y 5.603, respectivamente.

Algunas novedades de la FP

Dentro de la FP dual xeral, la convencional, se incluyen ciclos de nueva oferta como el Grado Medio (GM) de Emerxencias sanitarias en el CIFP Leixa (Ferrol), con 22 plazas, o el Grado Superior (GS) en Coordinación de emerxencias e protección civil en en CIFP As Mercedes, en Lugo, una de las grandes novedades de este año, con el mismo número de plazas. También se crean el GS de Automoción en el IES O Ribeiro de Ribadavia (22 plazas), el único nuevo en esta provincia, o el GS de Proxectos de edificación, con una treintena de estudiantes, en Poio, concretamente en el CIFP de Cantería de Galicia.

La FP dual intensiva, es decir, aquella en la que tiene más peso la formación práctica, implanta nuevos itinerarios en multitud de centros. En la ciudad de A Coruña se comenzarán a implantar el GS de Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear (22 plazas, CIFP Ánxel Casal - Monte Alto), el GM en Construción (CIFP Someso) o el GS de Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (IES Fernando Wirtz Suárez). Santiago suma, entre otros, el GM en Carrozaría (22 plazas, CIFP Compostela) o el GS de Mecatrónica industrial (22 plazas, CIFP Politécnico de Santiago).

En la provincia de Lugo, destacan la puesta en marcha del GS en Transporte e loxística (30 plazas, IES Perdouro y CIFP As Mercedes), el GS en Asistencia á dirección (30 plazas, IES Muralla Romana y en el IES Lois Peña Novo) o el GS en Construcións metálicas (22 plazas, IES Enrique Muruais). Mientras, en Ourense empezará a impartirse el GS en Acondicionamento físico (22 plazas, CIFP A Farixa) o el GS Dirección de servizos de restauración (22 plazas, CIFP de Vilamarín).

Un alumno de Formación Profesional / E. P.

En la provincia de Pontevedra, habrá un GM en Atención a persoas en situación de dependencia (25 plazas, CIFP A Xunqueira), un GS de Son para audiovisuais e espectáculos (22 plazas, CIFP Audiovisual de Vigo) o un nuevo GS de Estilismo e dirección de peiteado (22 plazas, IES de Teis).

Másteres y alta especialización

Dentro de los nuevos másteres con los que contará Galicia está el GS en Aprendizaxe automática: xestión de datos e adestramento. Este se impartirá en tres centros: IES San Clemente (Santiago), IES Fernando Wirtz Suárez (A Coruña) y IES Urbano Lugrís (A Coruña). En los dos primeros contará con 30 plazas, mientras que en el último serán 20. Otro de las novedades es el GS Despregamento de produtos de software en contedores en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (20 plazas, Ferrol) y en el IES San Clemente (30 plazas, Santiago), la lista lo completa el GS Despregamento de produtos de software en contedores, en los mismos centros y con las mismas plazas.

En la alta especialización, destaca la implantación del GS en Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, "la primera doble titulación internacional de España", que contará con 30 plazas en el IES Fernando Wirtz. Santiago, por su parte, contará con un GS Dobre titulacion en Automatización e robótica industrial e Mecatrónica industrial, en el CIFP Politécnico de Santiago. Vigo impartirá, por su parte, el GS Administración e finanzas especializado en seguros, en el IES Ricardo Mella, y Pontevedra el GS Dirección de servizos de restauración e oferta parcial de Dirección de cociña, en el CIFP Carlos Oroza.

Noticias relacionadas

La oferta la completa la FP básica para adultos, "para que puedan formarse, tener competencias y mejorar su posición en el mundo laboral", con un nuevo GB en Mantemento de vivendas en el IES Chan do Monte (Marín), el GB de Mantemento de vivendas en el IES Plurinlingüe de Valga o el GB de Industrias Alimentarias en el IES Sanxillao de Lugo.