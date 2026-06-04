Galicia quiere pasar de usar IA sanitaria a crearla: nace una unidad mixta con casi dos millones de financiación

Galicia quiere ocupar un papel protagonista en una de las grandes transformaciones de la medicina contemporánea: la incorporación de la inteligencia artificial al sistema sanitario.

Con ese objetivo, la Axencia Galega de Innovación (GAIN) ha aprobado la creación de una nueva unidad mixta de investigación orientada al desarrollo y validación clínica de inteligencia artificial aplicada a la salud, una iniciativa liderada desde el entorno del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y dotada con una financiación cercana a los dos millones de euros.

La nueva unidad estará integrada por la Fundación Pública Galega IDIS y las compañías BioDigital Tech y EDISA Sistemas de Información. Al frente de la coordinación científica estará el investigador Adrián Mosquera Orgueira, líder del grupo de Hematología Computacional y Genómica del IDIS, que asumirá la dirección de un proyecto concebido no solo para crear herramientas tecnológicas, sino para probarlas en condiciones reales de práctica clínica.

«El objetivo de esta unidad es situar a Galicia en la vanguardia del desarrollo y la validación clínica de inteligencia artificial aplicada a la salud», sostiene Mosquera. La clave, subraya, no está únicamente en disponer de algoritmos avanzados, sino en demostrar que son útiles, seguros, fiables y aplicables en el día a día de los profesionales sanitarios.

La iniciativa nace con una vocación claramente traslacional. No se trata de desarrollar software de manera aislada, sino de construir un modelo de trabajo en el que las soluciones de inteligencia artificial se diseñen desde el inicio con criterios de utilidad asistencial, seguridad, trazabilidad y evaluación rigurosa.

La aspiración es que Galicia no se limite a importar tecnologías creadas en otros entornos, sino que sea también capaz de generar conocimiento, metodología y herramientas propias en un ámbito considerado estratégico para el futuro de los sistemas sanitarios.

Una investigadora del IDIS / Jesús Prieto

La unidad mixta conectará tres ámbitos que, hasta ahora, no siempre han avanzado al mismo ritmo: la investigación biomédica, el desarrollo tecnológico y la práctica clínica.

Por un lado, el IDIS y el entorno hospitalario aportarán conocimiento científico, acceso a problemas reales del sistema sanitario y experiencia en validación clínica, análisis de datos, bioinformática y estudios observacionales.

Por otro, BioDigital Tech contribuirá con su experiencia en el diseño y evolución de soluciones avanzadas de IA orientadas a salud, mientras que EDISA sumará su trayectoria en arquitectura tecnológica, integración de sistemas e infraestructura segura.

Esa combinación de perfiles es, según Mosquera, una de las principales fortalezas del proyecto, único en España. La unidad contará con personal clínico e investigador, pero también con especialistas en inteligencia artificial, desarrollo de software, cloud, interoperabilidad, experiencia de usuario y seguridad. El objetivo es favorecer un diálogo real entre quienes conocen las necesidades asistenciales y quienes tienen capacidad para convertirlas en soluciones tecnológicas implantables.

La inteligencia artificial ya está transformando la investigación biomédica al permitir el análisis de grandes volúmenes de información, la detección de patrones complejos y la generación de hipótesis con mayor rapidez. En el ámbito asistencial, sus aplicaciones potenciales abarcan desde el apoyo a la toma de decisiones clínicas hasta la automatización de tareas de bajo valor añadido, la mejora de la organización de la información sanitaria, la medicina personalizada, la monitorización de pacientes o el soporte al diagnóstico.

Sin embargo, el investigador del IDIS advierte de que el verdadero reto no consiste solo en desarrollar modelos potentes, sino en incorporarlos con sentido clínico y dentro de flujos de trabajo reales. En ese punto se sitúa el valor diferencial de la nueva unidad: validar la inteligencia artificial en entornos clínicos, medir su utilidad y comprobar si puede transferirse de forma segura y eficaz al sistema sanitario.

Momento decisivo para la salud digital

El proyecto llega en un momento decisivo para la salud digital. En los próximos años se definirá qué territorios lideran la transformación tecnológica de la medicina y cuáles se limitarán a adoptar soluciones desarrolladas por terceros. Desde Galicia, la nueva unidad mixta pretende consolidar un ecosistema propio de referencia, generar talento especializado, fortalecer la colaboración público-privada y situar al Sergas y al IDIS en una conversación internacional cada vez más relevante: cómo implantar la inteligencia artificial en medicina con garantías.

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Para Mosquera, esta unidad representa «una oportunidad de innovación, pero también una apuesta de futuro por un modelo de salud más avanzado, más inteligente y más conectado con la excelencia científica y tecnológica». Una apuesta que busca que la IA sanitaria deje de ser una promesa abstracta y se convierta en una herramienta evaluada, fiable y útil para profesionales y pacientes.