Nadie revisa la elaboración de los exámenes de la PAU, reconoce la CIUG

La Comisión Interuniversitaria de Galicia, más conocida como CIUG, compareció este jueves en plena resaca de una PAU marcada por la polémica. Las pruebas de acceso a la Universidad, que se celebraron en Galicia del 2 al 4 de junio con 13.441 estudiantes repartidos en 36 sedes de diez localidades, han terminado con las quejas de alumnos, familias y docentes por errores detectados en varios exámenes.

El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, Iván Area, explicó en Santiago que los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad son revisados únicamente por sus propios autores, los directores de cada grupo de trabajo, antes de ser realizados por el alumnado. Según detalló, no existe una segunda revisión externa o independiente de las pruebas.

Area hizo estas declaraciones tras los errores detectados en los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico de la PAU. El presidente de la CIUG insistió en que estas incidencias no supondrán ningún perjuicio para los estudiantes y ratificó el compromiso de la comisión de que «ningún estudiante resulte perjudicado».

No obstante, Area no concretó qué instrucciones se trasladarán a los correctores para que tengan en cuenta estas puntualizaciones en la evaluación de las pruebas afectadas.

El presidente de la CIUG recordó además que la comisión ya planteó en 2024 a la Xunta la posibilidad de introducir una segunda revisión en su propuesta para reformar la orden que regula la prueba. Esa misma orden quiere ahora revisar la Administración autonómica, con el objetivo de dar más presencia a altos cargos en el funcionamiento de la comisión interuniversitaria que tramita la PAU y la admisión a la universidad.

Rueda de prensa del presidente de la CIUG. / Antonio Hernández

La explicación de Area llega en plena polémica por los fallos detectados en algunas pruebas y en un contexto de revisión del modelo de supervisión de los exámenes. Pese a ello, el responsable de la CIUG defendió que el criterio prioritario será proteger al alumnado y evitar que cualquier error en los enunciados tenga consecuencias negativas en sus calificaciones.

Denuncias de «múltiples errores»

Lo que empezó como una convocatoria con novedades de organización y más controles contra posibles fraudes tecnológicos ha derivado en un debate sobre la elaboración, revisión y corrección de las pruebas. El foco principal se ha situado en Dibujo Técnico II e Historia de España. En el primer caso, profesores de distintos centros gallegos denunciaron «múltiples errores» en los enunciados, falta de claridad en la estructura de la prueba, problemas en la versión en gallego y una carga de trabajo que consideran desproporcionada para el tiempo disponible. Durante el propio examen se comunicaron correcciones y se amplió el tiempo, aunque parte del alumnado ya había avanzado en los ejercicios o incluso había abandonado el aula, lo que alimentó las críticas por una posible desigualdad de condiciones.

En Historia de España, la controversia se centró en una pregunta que pedía comparar socialismo y anarquismo y que, según las quejas de docentes, aparecía en un bloque de contenidos que no se correspondía con las directrices trasladadas previamente por la CIUG a los centros. También se cuestionó otra cuestión sobre la Transición desde una perspectiva económica. El grupo de trabajo de Historia admitió que el planteamiento pudo generar confusión, aunque defendió que la intención era orientar la respuesta hacia el plano ideológico, y anunció que la corrección se haría con criterios flexibles para evitar perjuicios al alumnado.

Noticias relacionadas

La presión ha ido en aumento en los últimos días. Docentes han remitido escritos formales a la CIUG, han reclamado garantías en la corrección y han llegado a pedir dimisiones o ceses de los responsables de la elaboración de las pruebas. La propia CIUG ha asumido incidencias en Historia y Dibujo Técnico, ha pedido disculpas y ha trasladado que los errores se tendrán en cuenta en la evaluación, pero, por ahora, descarta repetir los exámenes afectados. Además, las quejas se han extendido a otras materias, como Historia del Arte o Física, lo que ha convertido la convocatoria de este año en una de las más accidentadas de los últimos cursos.