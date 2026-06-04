Panga prohibido y menú a 6,20 euros: así será la comida que la Xunta servirá a mayores

La Xunta prepara un nuevo contrato millonario para garantizar la alimentación diaria de personas mayores en la red del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. La licitación, dividida en cuatro lotes, sale con un presupuesto de 13,9 millones de euros para dos años y está dimensionada para atender hasta 2.525 usuarios en centros de día, hogares residenciales y viviendas comunitarias repartidos por toda Galicia.

El encargo no consiste solo en llevar comida preparada. La empresa o empresas adjudicatarias deberán elaborar los menús, transportarlos, entregarlos, almacenarlos y, en determinados centros, prestar también apoyo en cocina y comedor. En esos casos tendrán que regenerar los platos, limpiar vajilla y mobiliario, revisar caducidades, separar residuos y asesorar al personal de los centros sobre la conservación y el emplatado de las comidas.

El contrato está pensado para un volumen máximo de 1.349.400 servicios diarios de comedor durante los dos años iniciales. La cifra sale de sumar los 2.075 usuarios previstos en centros de día, con 492 jornadas de servicio en dos años, y los 450 usuarios de hogares residenciales y viviendas comunitarias, con atención todos los días del año, hasta 730 jornadas en el mismo periodo.

La cifra final, no obstante, dependerá de la ocupación real. El propio pliego advierte de que el número de comensales es una estimación y que la empresa solo podrá cobrar por los servicios efectivamente prestados. Puede haber altas, bajas o cambios de dieta. De hecho, para calcular los costes de cocina, la Administración utiliza como referencia una ocupación media del último año del 87,24% en centros de día y del 98,51% en recursos residenciales. Con esa ocupación, la previsión operativa ronda las 64.150 comidas y cenas al mes: 50.630 comidas de mediodía y 13.520 cenas. Proyectado a los 24 meses de contrato, serían alrededor de 1,54 millones de comidas principales y cenas.

Los precios del menú

El coste del menú también queda tasado en el pliego. La comida de mediodía se fija en 6,20 euros sin IVA, lo que equivale a 6,45 euros con el impuesto del 4%. La cena cuesta 4,87 euros sin IVA, es decir, 5,06 euros con IVA. Si se toma el servicio diario completo por usuario, el coste oscila entre 8,15 euros al día en un centro de día sin apoyo operativo y 16,39 euros en un hogar residencial o vivienda comunitaria que sí precise ese refuerzo de personal. En medio quedan los centros de día con apoyo, a 9,74 euros diarios, y los recursos residenciales sin apoyo, a 13,34 euros.

El presupuesto

El presupuesto total de licitación asciende a 13.913.634,16 euros, IVA incluido. La base imponible es de 13.378.494,38 euros y el IVA suma 535.139,78 euros. El contrato inicial tendrá una duración de dos años, aunque se prevén dos posibles prórrogas anuales, hasta un máximo de cuatro años. Si se suman esas prórrogas y la posibilidad de modificaciones de hasta el 20%, el valor estimado total del contrato alcanza los 32,1 millones de euros sin IVA.

El servicio se reparte en cuatro lotes. El lote 1, con centros de A Coruña y Lugo, incluye 659 plazas y un presupuesto de 3,95 millones para dos años. El lote 2, con recursos de A Coruña y Pontevedra, alcanza 619 plazas y 2,97 millones. El lote 3, también con centros de A Coruña y Pontevedra y con especial peso en el área de Vigo, es el mayor: 731 plazas y 4,21 millones. El lote 4, correspondiente a Lugo y Ourense, suma 516 plazas y 2,75 millones.

En conjunto, la licitación afecta a 83 recursos de atención a mayores: 65 centros de día y 18 hogares residenciales, viviendas comunitarias o recursos residenciales. En el área de Vigo y su entorno figuran los centros de día de Vigo-Teis, Vigo-Coia y Vigo-Valadares, además de Baiona, Tomiño, O Porriño, Redondela, As Neves, Ponteareas, Mondariz, Cuntis, Cambados, Marín, Vilagarcía, Portas o Cerdedo. También aparece Valga dentro de otro lote.

La prestación será distinta según el tipo de centro. En los centros de día se servirá desayuno, comida y merienda de lunes a viernes, excepto festivos. En los hogares residenciales y viviendas comunitarias, la atención será todos los días del año, incluidos domingos y festivos, con desayuno, comida, merienda y cena.

Un menú saludable

Los pliegos fijan además cómo debe ser la comida para blindar un menú saludable y adaptado a personas mayores. La dieta normal deberá basarse en productos naturales, variados, equilibrados y sencillos, evitando condimentos picantes, comidas demasiado saladas y preparaciones excesivamente copiosas. La referencia nutricional será una aportación diaria de entre 2.000 y 2.400 kilocalorías para una persona mayor, repartidas en varias ingestas.

El esquema semanal de comidas y cenas exige variedad. En los primeros platos deberá haber cuatro días de hidratos de carbono —arroz, legumbres, pasta o patatas— y tres días de verduras u hortalizas. En los segundos platos se imponen tres días de carne, preferiblemente magra, tres días de pescado, alternando pescado azul, blanco o moluscos, y al menos un día con huevos o elaboraciones con huevo.

Los postres deberán ser preferentemente fruta o lácteos, aunque se permitirán postres especiales en domingos, festivos o fechas señaladas. Todas las comidas irán acompañadas de pan. La fruta tendrá un papel específico, sobre todo en desayunos y meriendas, y deberá suministrarse con distintos grados de maduración para que pueda consumirse en buen estado durante toda la semana.

El pliego incluso concreta productos de referencia. Entre las verduras cita zanahoria, puerros, judías verdes, espinacas, espárragos, coliflor, berenjena, pimientos, acelgas, champiñón, calabacín, tomate, repollo, grelos, nabizas o calabaza. Entre los pescados menciona rape, lubina, merluza, rodaballo, lenguado, trucha, bacalao fresco, sardinas, caballa, sepia, calamares, mejillones o gambas. Para las carnes, pollo, ternera, cordero, cerdo magro, pavo y conejo.

Prohibiciones

No todo vale. El contrato excluye expresamente el uso de panga u otros pescados similares cuando se consideren inadecuados, ya sea por falta de garantías del proceso, por mínimos sanitarios de origen o distribución o por tratarse de especies ajenas a los menús tradicionales de las personas usuarias.

La comida se entregará ya cocinada y sometida a un proceso de abatimiento, envasada en barquetas termoselladas individuales o multiporción. Esos envases deberán poder calentarse directamente en hornos regeneradores o microondas. La cadena de frío no podrá romperse desde la elaboración hasta la colocación de los menús en los frigoríficos de cada centro. La temperatura de conservación, transporte y distribución deberá mantenerse entre 2 y 4 grados.

Frecuencia del reparto

La frecuencia de reparto también queda fijada. En los centros de día, las comidas se entregarán una vez por semana. En los hogares residenciales y viviendas comunitarias, dos veces por semana. El pliego permite ajustar esa periodicidad si fuese necesario por razones técnicas, normativas o de capacidad de almacenamiento, pero siempre bajo control del Consorcio.

La adjudicataria tendrá que comprobar durante el primer mes si cada centro cuenta con los equipos necesarios para almacenar, refrigerar y regenerar la comida. Si faltan medios, deberá aportar sin coste adicional microondas, hornos regeneradores, bandejas, carros o frigoríficos en régimen de depósito gratuito. También deberá formar al personal de los centros y entregar guías prácticas de regeneración, seguridad alimentaria y elaboración.

Dietas especiales

La atención a dietas especiales será obligatoria. Las empresas deberán presentar un manual de dietas con fichas técnicas y fichas nutricionales. Como mínimo, deberán contemplar dieta saludable o normal, dieta de régimen, dieta diabética, dieta diabética de fácil masticación y dieta de fácil masticación. Además, el Consorcio podrá exigir menús para personas celíacas, usuarios con anticoagulantes orales, personas en hemodiálisis u otras texturas específicas. Estas dietas deberán servirse al mismo coste que el menú base cuando exista prescripción facultativa o causa justificada.

El contrato también incorpora controles de calidad y seguimiento. La empresa deberá realizar análisis bacteriológicos y controles sanitarios periódicos. El Consorcio podrá comprobar en cada recepción la cantidad, calidad, presentación, higiene del transporte y envasado, etiquetado, caducidad y temperatura de los alimentos. Además, se prevén reuniones trimestrales entre la Administración y la adjudicataria para revisar incidencias, satisfacción de los centros y posibles mejoras.

La gestión diaria se apoyará en una plataforma digital. En ella deberán figurar los menús mensuales, la rotación de platos, la declaración de alérgenos, los tipos de dieta, informes de analíticas, altas, bajas, cambios de dieta, incidencias y valoraciones del servicio. El personal de los centros y los propios usuarios podrán valorar las cualidades de la comida y realizar sugerencias.

El pliego también premia las ofertas que mejoren los mínimos. Se valorará la calidad nutricional y organoléptica de los menús, la adaptación a los gustos del territorio, la variedad de recetas, la rotación de platos y la incorporación de productos ecológicos y de temporada. Las empresas obtendrán más puntuación si garantizan más de 30 días de rotación antes de repetir menú o si incorporan productos ecológicos y de temporada por encima del 8% de los alimentos ofertados.