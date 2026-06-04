¿Reclamar las notas de la PAU en Galicia? Solo si el alumno está «seguro» de su desempeño

Tras las denuncias de profesorado de Secundaria de «errores» o enunciados fuera de lugar en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de Historia de España y de Dibujo Técnico, los grupos de trabajo responsables de los ejercicios trasladaron ya su intención de evitar que durante la fase de corrección el alumnado que se examinó de esas materias salga «perjudicado».

Así, en el caso de Historia de España, una asignatura que eligen más de la mitad de los candidatos porque es una de las obligatorias —a escoger con Historia de la Filosofía—, el grupo de trabajo de la comisión organizadora explicó que la pregunta puesta en cuestión será «corregida aplicando criterios flexibles» y que «ningún estudiante será perjudicado» después de que docentes de Historia de institutos señalasen que una pregunta sobre anarquismo y socialismo no se correspondía con las directrices de la CiUG. En el caso de Dibujo Técnico, también se informó de que las dificultades detectadas en los enunciados «serán tenidas en cuenta en la corrección».

Ahora los estudiantes deberán esperar a ver las notas para comprobar si sus esfuerzos han dado el fruto esperado. La publicación de las calificaciones está prevista por la CiUG para el día 11 de junio, a partir de las ocho de la tarde, y a partir del día siguiente, y hasta el 16 de junio, hasta las dos de la tarde, se abre la solicitud de revisión de calificaciones, un proceso sencillo, pero que puede funcionar como arma de doble filo, porque no siempre acaba con buenas noticias para el alumnado.

Reclamar o no

Correctores y expertos en el examen le dan un consejo a quienes quieran reclamar, ahora enmarcado en un único proceso de revisión: «Hay que estar seguro». Y es que, a diferencia de una prueba en el instituto, en el que los chavales pueden ver delante lo que han hecho, en la selectividad en este punto solo pueden fiarse de su memoria al pedir la revisión para tener certeza de lo bien que lo hicieron.

Aun así, cada año un número elevado de estudiantes decide jugársela, intentando arañar algunas décimas que pueden separarlos de la carrera deseada. Con datos facilitados por la CiUG de la pasada convocatoria ordinaria, la de 2025, el alumnado reclamó uno de cada diez exámenes realizados: 7.729 de los 77.107 que pasaron por los correctores de la CiUG.

Solo en 3.280 exámenes hubo una modificación de la nota, un 42 por ciento del total, y en la mayoría de los casos (2.436) el cambio fue beneficioso para el aspirante, ya que se dio una modificación al alza. Sin embargo, en otras 844 pruebas la revisión finalizó con resta.

En 2025 Historia de España fue una de las materias más reclamadas de las obligatorias, con un 12,84% de exámenes reclamados. En Dibujo Técnico fueron uno de cada diez.

Proceso de revisión

¿Qué se hace en ese proceso de revisión? Primero, se comprueba que el corrector sumó bien la puntuación de cada apartado o si se le pasó por alto alguna cuestión. Hay que tener en cuenta que el alrededor del millar de profesores dedicados a la tarea recibe más de un centenar de exámenes y echa una media de seis horas diarias en la tarea, explica un excorrector.

Si se detectan errores materiales que culminen en una nota superior a la provisional, esta pasa a ser la nueva nota. Si no se perciben ese tipo de errores, se mantiene la nota temporal. Después se realiza una segunda corrección por un nuevo corrector y si su valoración tiene una diferencia que no supere los dos puntos respecto a la nota inicial, se hace media. Si el desfase es superior, dos personas distintas de las anteriores efectúan una tercera corrección, que se convierte en la nota final.