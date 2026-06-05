Los alumnos, críticos con los errores en la PAU: «Están jugando con nuestro futuro, nos puede cerrar las puertas a muchas carreras»

A los nervios y estrés propios de esta época del año, este curso los estudiantes gallegos que se examinaron de la Prueba de Acceso a la Universidad también han tenido que enfrentarse a la incertidumbre y el desconcierto que generaron los diferentes errores en los exámenes, especialmente en Historia de España y Dibujo Técnico. Y aunque ahora desde la CiUG han dicho que se flexibilizarán las correcciones, la solución no acaba de ser suficiente para ellos, que no dejan de ser los más perjudicados.

En Dibujo Técnico la situación fue especialmente desconcertante. No solo había errores en el enunciado, sino que durante la prueba hubo varias interrupciones para comunicarlos, lo que fue «estresante» para los estudiantes. Así lo explica una de las examinadas, que prefiere no dar su nombre. Ella no lo dejó en blanco, pero entre los nervios y que los ejercicios ya no eran fáciles de por sí, no fue capaz de terminarlo. «Después nos dijeron que si veíamos algo más lo indicásemos para el corrector y nos desconcertó aún más», asegura. Valentín Otero, en cambio, no hizo uno de los ejercicios errados, por lo que desconoce hasta qué punto la flexibilización de la corrección compensará lo que ha perdido. Si le diesen la opción, señala, lo haría de nuevo.

En Historia de España, la pregunta de comparación del bloque del siglo XIX planteaba el socialismo y el anarquismo de una forma que no se correspondía con lo que marcaban las propias bases de la prueba. Según estas, ese contenido podía aparecer en una tabla o en un comentario de texto, no como comparativa. El problema es que preparar una comparativa tiene su propia estructura, su propia lógica, y los estudiantes que llevaban el siglo XIX trabajado no la habían practicado así. María Turnes, que se examinó en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela —donde quiere estudiar— lo explica con claridad. Aunque no lo dejó en blanco, como sí hicieron otros compañeros, lamenta que «no es lo mismo poder obtener una puntuación de 2,5 mediante una comparativa que sí tienes preparada que una que no». Y a esto suma la inseguridad que generó el error: «Viendo cómo estaban hechos los exámenes el primer día, ya iba con miedo de cómo podrían ser el resto». A esto añade Mariña Chaves la «rabia» que genera «saber que llevas preparándote algo todo el curso para que después hagan el examen sin seguir las bases que ellos mismos han puesto».

Como solución, desde la CIUG han asegurado que los criterios de corrección serán flexibles para no perjudicar al alumnado, pero tampoco es una alternativa que los contente a todos. A Xoel Méndez, por ejemplo, no le convence, y preferiría que al menos les dejasen repetir esa pregunta para darles «la oportunidad de poder demostrar nuestro trabajo». Su esfuerzo, lamenta, no se va a ver reflejado en las notas finales. «Están jugando con nuestro futuro, nos puede cerrar las puertas a muchas carreras. Yo espero que nos den más directrices de lo que van a hacer», apunta.

A esto su compañera Aldara Casás suma otra incógnita: «¿Si alguien hizo la parte del siglo XX también van a tener flexibilidad? Porque quienes sí la tenían preparada van a tener una clara ventaja». Ella no tiene duda de que si le diesen la opción lo repetiría, igual que María Turnes, aunque ambas reconocen que no es la alternativa más justa para todo el mundo.

En todo caso, lo que tiene claro es que las formas no fueron las mejores. De hecho, Casás llama la atención sobre que «pidiesen perdón a los profesores» cuando ellos, los alumnos y alumnas, son quienes más lo sufren: «A los profesores les debió frustrar también porque es su trabajo y lo quieren hacer bien, pero nosotros somos los perjudicados». Más tajante es otra estudiante del centro Campo de San Alberto, de Noia, que prefiere mantener el anonimato y que tiene claro que la corrección flexible no es una buena compensación: «Los errores hay que asumirlos, y ellos no lo están haciendo».

Sin embargo, no todos los estudiantes vivieron este examen igual. Nicolás Muñiz, de Boiro, optó por completar la otra parte del examen, la del siglo XX, aunque no la llevaba tan bien preparada. «No me molesta tanto porque creo que me salió bastante bien, pero sí tengo amigos que dejaron en blanco toda la parte del siglo XX y se centraron en el XIX pero la pregunta del error no la hicieron, y sobre todo a los que necesitan buena nota les molestó mucho».

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En el caso de Nerea Rodríguez, al principio no vio el error, porque «es un temario que hay que estudiar», pero a medida que fue avanzando en el examen se dio cuenta de que «no correspondía con lo que tenía que haber caído». Algo similar pasó en francés, señala, donde había «erratas de géneros mal conjugados, frases en las que había que conjugar un verbo que no estaba subrayado y entonces no sabías lo que tenías que hacer... son erratas que parecen hechas con falta de atención», sentencia. Además, reconoce que después se notó «la inseguridad generalizada en todo el mundo» a la hora de entrar a los exámenes por si volvía a haber errores en un proceso que «ya es agobiante de por sí».