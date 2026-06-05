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EDUCACIÓN

Las Anpas Galegas piden una investigación «exhaustiva» por los errores en la PAU

Aseguran que «comprometen la igualdad de oportunidades del alumnado»

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en Santiago.

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) en Santiago. / Xoan Álvarez / FDV

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R. S.

Santiago

La confederación de Anpas Galegas han alertado este viernes sobre los diferentes errores en la elaboración de los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en la comunidad que, aseguran, «comprometen la igualdad de oportunidades del alumnado» por lo que piden una «una investigación exhaustiva de los hechos y la asunción de las responsabilidades que correspondan».

Al respecto, ya ayer la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) confirmó la existencia de errores en la prueba por lo que decidió corregir con «criterios extraordinarios» los exámenes de dos materias, Dibujo Técnico e Historia de España, asegurando que las correcciones serán flexibles para no perjudicar a los alumnos.

Desde las Anpas Galegas consideran que estos fallos «evidencian la necesidad de revisar los procedimientos de elaboración, supervisión y desarrollo de estas pruebas» a fin de que situaciones semejantes no se vuelvan a repetir.

Insisten, en este sentido, en que «no se puede permitir» que errores organizativos, de diseño o de supervisión comprometan la igualdad de oportunidades del alumnado ni la equidad del sistema educativo.

Además, desde la federación de madres y padres insisten en que el impacto de estas situaciones va más allá de un aspecto puntual en tanto que afecta «a la confianza en el sistema y a la percepción de rigor y garantías del proceso evaluador». De hecho, estos días los alumnos que se encontraron con errores en las pruebas reiteraron en varias ocasiones la inseguridad que les generaron estas incidencias de cara a las otras pruebas.

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«La reiteración de este tipo de problemas evidencia errores estructurales en la planificación y ejecución de las pruebas, que no pueden ser asumidos como hechos aislados ni normalizados. La calidad y fiabilidad de un sistema público de evaluación exigen un nivel máximo de responsabilidad y control», concluyen desde la confederación de Anpas Galegas, al tiempo que piden la «apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre las incidencias producidas».

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