El conselleiro de Educación eleva el tono y conmina a las universidades a depurar responsabilidades por un «carrusel» de incidencias en la PAU

Al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no le bastan las explicaciones —o «excusas», como las denominó este viernes—, de la CiUG acerca del «carrusel de errores» denunciados por colectivos de docentes en los exámenes de la prueba de acceso a la universidad (PAU) de las materias de Historia de España y de Dibujo Técnico, problemas que han generado «mucha ansiedad en muchísimos jóvenes y muchísimas familias».

Desde el organismo que coordina y gestiona la selectividad y el acceso a las facultades defendieron este jueves, a través de su presidente, Iván Area, su «profesionalidad» y «rigor» y contrapusieron los «incidentes» señalados en las dos pruebas con un desarrollo «impecable» del resto de exámenes —otros 38—, lamentando además la difusión de comentarios «infundados» sobre supuestas incorrecciones en otras asignaturas.

Además, Area alegó que los enunciados de las preguntas solo son supervisados por el director del grupo de trabajo, pese a que los delegados de las tres universidades propusieron a la Xunta la revisión por dos personas en 2024 sin obtener respuesta de la Administración gallega.

No sirven «excusas»

Las explicaciones de la CiUG no convencen al conselleiro. «No pedimos excusas; lo que queremos es que se evalúe, que haya responsabilidad en lo que se hizo y que se tomen las medidas necesarias». Es decir, Rodríguez ha elevado el tono de exigencia por lo que definió como «errores encadenados» —ve difícil de entender un «carrusel tan sucesivo de errores»— e insiste en que se diriman «responsabilidades» desde las universidades. Y es que, advierte, todo el diseño, organización y evaluación de los test compete a la CiUG, una entidad cuyos «responsables» vienen designados por los rectores.

De hecho, preguntado sobre si considera que habría que llegar a exigir dimisiones o que los cargos sean relevados, respondió que «son decisiones que tiene que tomar cada persona y cada responsable», pero añadió que «quien nombró a los responsables de la CiUG son las propias universidades». «Entonces, obviamente, tendrá que ser los responsables quienes tomen la decisión necesaria», señaló.

Rodríguez insiste en que lo sucedido «no es una cuestión banal», sino que se debe «tomar en serio» y que es la CiUG la responsable. «La Xunta no tiene competencias en ese ámbito», recalca. Por ahora, porque la intención de Educación, ratificada otra vez por el conselleiro, es que la Consellería tenga una «mayor participación» en lo que son «la coordinación de aspectos de la prueba, unos criterios más homogéneos con otras comunidades o criterios de cómo hacer algún tipo de control o seguimiento de los exámenes». Se trata, reivindicó, de «tener una mayor presencia para que los alumnos no salgan perjudicados». Sobre todo ahora, proclamó, «a partir de esta sucesión de errores encadenados». Con todo, matizó que los exámenes, las preguntas, las «van a formular siempre los profesionales, los docentes».

Correcciones «extraordinarias»

Por otra parte, Iván Area, también delegado del rector de la Universidade de Vigo en la CiUG, informaba también este jueves de que los correctores adoptarían medidas «extraordinarias» para evitar perjudicar al alumnado que hizo las pruebas en cuestión y para no dejarlo fuera de sus carreras favoritas, un temor expresado por los propios jóvenes y por docentes de Secundaria. Según han confirmado desde la CiUG a este diario, al margen de las sendas notas aclaratorias que acompañan ya en la web a los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico se sumarán los criterios de correcciónn el próximo lunes.

Al respecto, el conselleiro de Educación puntualizó que compete a la CiUG, ahora que «el mal ya está hecho», tomar «medidas correctoras» para impedir perjuicios al alumnado. «Sabrán qué hacer, pero tendrán que hacerlo», dijo.