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Los médicos de familia lideran las listas de sustituciones del Sergas, con casi 1.000 aspirantes admitidos: son uno de cada cuatro

El Ejecutivo autonómico ha publicado la relación provisional de admitidos de 11 categorías de personal estatuario

La Consellería de Sanidade en imagen de archivo.

La Consellería de Sanidade en imagen de archivo. / Europa Press

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R. S.

Santiago

Casi 1.000 aspirantes a médico de familia han sido admitidos en las listas provisionales de selección temporal del Servizo Galego de Saúde. Es, de las 11 categorías de personal estatutario, la que más admitidos tiene: 971, cerca de uno de cada cuatro de los 4.056 aspirantes aceptados en total. El dato destaca especialmente en un contexto marcado por las dificultades para cubrir vacantes en atención primaria y por las reiteradas advertencias sobre la falta de médicos de familia en el sistema sanitario.

En concreto, resultaron admitidos 4.056 aspirantes en las listas de sustituciones. Además de la categoría ya mencionada de médico de familia, que cuenta con 971 personas en las listas, la segunda con más admitidos ha sido la de enfermero especialista en medicina familiar y comunitaria, con 808 aceptados.

Por orden, la siguen médico de urgencias (604), enfermero especialista en obstétrico-ginecológica (527), técnico de salud de Atención Primaria (258), médico asistencial de 061 (219), enfermero especialista en pediátrica (188), médico coordinador del 061 (131), pediatra de Atención Primaria (127), enfermero especialista en enfermería del trabajo (122) y enfermero especialista en salud mental (101).

Las listas, según ha indicado la Consellería de Sanidade, están publicadas en la página web del Sergas, en el apartado de Empleo Público y el subapartado de Listas de personal estatuario. El estado de cada solicitud puede ser consultado por cada aspirante dentro de su expediente personal.

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Al hilo, desde Sanidade han adelantado que próximamente también se publicarán las listas provisionales de las categorías de celador, técnico en farmacia, técnico superior en anatomía patológica y citología, técnico superior en dietética, técnico superior en documentación sanitaria, técnico superior en higiene bucodental, técnico superior en imagen para el diagnóstico, técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico superior en radioterapia, auxiliar administrativo, personal de servicios generales, cocinero y pinche.

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