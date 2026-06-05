Profesores de instituto, sobre los errores en la PAU: «Este año es especialmente chapucero, la gente que pone los exámenes tiene que ser más profesional»

Los errores en los exámenes de la PAU no solo descolocaron a los estudiantes. Los docentes que los prepararon durante meses también salieron frustrados, y algunos no dudan en señalar directamente a quienes diseñaron las pruebas. «A mí me parece un fallo garrafal», dice Pablo Martínez, vicedirector del IES ROU de Vigo y profesor de Dibujo Técnico, que habla además desde su experiencia como presidente de un tribunal de oposiciones que ha diseñado exámenes para docentes. «Si hay un equipo que redacta estos exámenes, tendrá que ser el mismo equipo el que, antes de mandarlos a imprimir, revise que no haya erratas». «Por eso se pedía la dimisión» de los responsables, señala.

Para él, la solución hubiera sido clara: ofertar la posibilidad de repetirlo este jueves por la tarde, una vez finalizados el resto de exámenes. «Siempre hay que tener un plan B, y no puede ser dar media hora más», señala, a la par que critica la decisión de la CiUG de ser más flexibles en la corrección: «Ser benevolentes con un examen hecho a medias no lo entiendo».

Rubén Rodríguez, profesor de Historia de España en el IES Coruxo de Pontevedra, comparte esa crítica a la falta de rigor. «La gente que pone los exámenes tiene que ser más profesional. No le han dedicado el tiempo necesario para una prueba tan importante». Sobre la corrección flexible, es tajante: «Me parece una chapuza. Con la corrección flexible beneficias a todos, pero estás perjudicando en realidad a la persona que lleva meses preparándose. Al que necesita casi una nota de 14 le puedes haber jorobado el examen». Este año, reconoce, está siendo «especialmente chapucero» y «para los alumnos tiene que ser muy desmoralizante». En todo caso, las críticas no deben interpretarse como un cuestionamiento de la prueba en sí. «Yo reivindico la PAU. Es algo absolutamente necesario para el sistema educativo. Cuanto más homogénea sea en todo España y más claros sean los criterios, mejor».

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No todos los docentes comparten la misma lectura. Un profesor de Historia de España que prefiere mantener el anonimato cree que el error, en su asignatura, «no es tan gordo». El temario había que estudiarlo, aunque fuese para responder en otro tipo de pregunta, y sus alumnos, señala, «no tuvieron ningún problema», por lo que cree que la flexibilización no es una solución «desacertada». Eso sí, coincide en el diagnóstico de fondo: las comisiones que diseñan estas pruebas «trabajan mucho, pero cuando concretas tanto te puedes pinchar los dedos».